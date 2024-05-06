Важно делать регулярно: какие упражнения помогут вашему зрению

Глаза являются одними из важнейших человеческих органов, которые могут указать на определенные проблемы организма. Поэтому здоровье глаз важно в любом возрасте.

Специалисты говорят, что для восстановления здоровья глаз требуется всего несколько изменений в здоровом образе жизни. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с основными правилами.

Упражнения

Для поддержания неплохого состояния глаз нужно делать несколько обычных упражнений. Однако важно, чтобы они были регулярными. Возьмите в руку ручку и протяните ее перед собой, на уровне глаз. Затем перемещайте перо горизонтально и вертикально перед глазами, удерживая фокус на кончике пера. Упражнение можно делать каждый день перед сном для здоровья глаз.

Экранное время

Если вы много времени проводите за монитором, важно делать перерывы, чтобы избежать пересыхания глаз. Важно соблюдать график, делать 5-минутный перерыв за компьютером каждые 45 минут. Также желательно на время закрыть глаза для того, чтобы они отдохнули.

Увлажнение

Важно соблюдать правила увлажнения организма. Ведь достаточное количество воды оказывает влияние на состояние глаз. По словам экспертов, рекомендовано потреблять около 3,5 литров жидкости для мужчин и 3 литра для женщин ежедневно. Увлажнение организма помогает защититься от болезней, одновременно выводя вредные токсины из организма, а также приводит к более яркому блеску глаз.

Средства ухода

Важно правильно использовать качественные средства для глаз. В частности, можно применять молочко для блестящих глаз, ведь это средство остается эффективным в течение нескольких дней. Эффект от применения можно заметить сразу. Для этого ватные диски смочите в ледяном молоке и уложите их на глаза на 15 минут. После процедуры смойте водой и посмотрите, как ваши глаза просветятся.

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