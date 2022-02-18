Ведущий пластический хирург Роман Левицкий о пластике нижних век и страстях вокруг подглазничной борозды

Известный не только в Украине, но и за ее пределами выдающийся украинский пластический хирург Левицкий Роман Миронович рассказал издательству OBOZREVATEL о том, как правильно подобрать хирургическую методику для омоложения околоорбитальной области.

По его словам, сегодняшний день диктует необходимость комплексных решений, которые Левицкий продемонстрировал на примере такой операции, как пластика нижних век.

На сегодняшний день, хирургические методики, применяемые при блефаропластике (операция пластики век, устранение "мешков под глазами" и т.д.) можно разделить на две большие группы.

Первая группа – классическая, когда при проведении пластики нижних век хирург удаляет инфраорбитальную жировую клетчатку. Такая технически не сложная оперативная тактика трактуется как классическая и обеспечивает короткий реабилитационный период. Критерием эффективности проводимого вмешательства является отсутствие "мешков" под глазами.

Вторая группа – это так называемые "волюмизирующие" методики, применение которых базируется на глубоком понимании патогенеза возрастных изменений околоорбитальной области и ее омоложения

Гравитация, растяжение связки Lockwood, уменьшение тонуса нижней части круговой мышцы глаза и возрастная резорбция ретроорбитального жира является причиной выпячивания инфраорбитальной жировой клетчатки. Причем вышеперечисленные изменения происходят в анатомической зоне, очерченной костным краем орбиты. Ниже костного края глазницы находится мягкотканный комплекс скул, который под влиянием гравитации также смещается вниз.

Возрастные изменения этих соседних анатомических зон формируют подглазничную борозду. На фоне борозды внутриорбитальные изменения трактуются как "мешки". Подавляющее большинство пациентов до консультации не акцентируют внимание на подглазничной борозде – они приходят избавиться от "мешков". Хирург часто предлагает то, что умеет, а не то что показано в конкретной ситуации, пренебрегает кантопексией. А это обычно приводит к возникновению симптома "круглого глаза" или эктропиона, энофтальма в отдаленном после операции периоде. Очень уместно вспомнить высказывание известного американского хирурга Томаса Биггса о том, что невозможно открывать разные замки одним ключом.

Мы предлагаем различные виды хирургии нижних век, говорит пластический хирург мирового уровня Роман Левицкий — как "классические" методики с удалением инфраорбитальной клетчатки у пациентов с выраженным экзофтальмом, так и волюмизирующие методики, которые мы применяем с 2001 года и число успешно выполненных работ превысило 3000. Среди них вправление внутриорбитального жира по De La Plaza или по Camirand (трансконъюнктивальный доступ). При наличии выраженной подглазничной борозды используются методики, позволяющие заполнить ее, а именно: усовершенствованная техника по Loeb, когда борозда выравнивается не только благодаря смещению вверх малярного жирового тела, но и перемещением орбитальной жировой клетчатки на нижний край глазницы; перемещение внутриорбитального жира в субпериостальный "карман" по Goldberg; рассечение септы по нижнему краю орбиты и подшивка ее ниже по Hamra. Для укрепления круговой мышцы глаза выполняется кантопексия по Hinderer или бандажирование нижней части вышеуказанной мышцы по Hestler, что одновременно несколько разглаживает подмалярную складку. Мы редко применяем методики филлинга для заполнения подглазничной борозды с учетом непродолжительности эффекта. Внедрение дифференцированного подхода к хирургии возрастных изменений орбитальной области обеспечивает, по нашему мнению, лучший эстетический результат после операции.

Мы усовершенствовали ряд хирургических методик, говорит Роман Левицкий, что позволило свести к минимуму возможные послеоперационные осложнения. Так, применяемая нами ювелирная техника выделения круговой мышцы глаза позволяет сохранить нервы, иннервирующие претарзальный участок вышеуказанной мышцы, то есть мы избегаем его денервации, а это в свою очередь минимизирует риск возникновения эктропиона, или симптома "круглого глаза".

В последнее время все чаще пациенты спрашивают нас: "Когда я смогу приступить к работе?" Средняя продолжительность послеоперационного реабилитационного периода у пациентов, прооперированных с использованием комбинированных методик, 5-7 дней. Это немного дольше, чем после "классической" блефаропластики, но на наш взгляд, игра стоит свеч. Для уменьшения отека орбитальной области мы делаем ледовые компрессы сразу же после операции с последующим наложением сжатой повязки на 24 часа. Со следующих суток используем физиотерапевтические процедуры: миостимуляция, микротоковый лимфодренаж, лазеротерапия".

Так какие же критерии омоложения при проведении блефаропластики? По нашему мнению, проводя омолаживающую операцию, мы должны достичь следующего: латеральный кантус на 4-5 мм выше медиального, верхний край нижнего века достигает нижнего края радужки глаза, отсутствие подглазничной борозды и малярной складки. Иными словами, мы стремимся получить гладкий контур нижнего века, начинающийся от нижнего края тарзального хряща и плавно переходящего на щеку.

Одна из пациенток Романа Мироновича поделилась с изданием OBOZREVATEL впечатлениями о перенесённой пластике нижних век.

"Роман Миронович, как никто другой, чувствует и понимает проблемы пациента и умеет находить самые лучшие пути решения его эстетических проблем." - говорит Алла Величкова, известная киевская фотомодель и колорист.

"У меня были жуткие мешки под глазами. Доктор Левицкий не только убрал их, но ещё и заполнил западение в верхней части щеки. Теперь мне не надо накладывать тонны грима для фотосессии. Спасибо , Роман Левицкий, вашим золотым рукам, и вашей замечательной команде!"- благодарит Алла пластичекого хирурга.

Ранее хирург Левицкий Роман Миронович рассказал о применяемых доступах при увеличении груди и подтверждении врачебного диплома в Германии.

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