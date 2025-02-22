Веганские альтернативы: продукты с большим содержанием белка, чем говядина

Белок является одним из самых важных макроэлементов, необходимых для здоровья нашего организма. Многие привыкли ассоциировать высокое содержание белка только с мясными продуктами, но на самом деле существует множество растительных источников, которые могут обеспечить вас таким же уровнем белка.

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Кроме того, растительные продукты часто содержат полезные волокна и антиоксиданты, поддерживающие общее состояние здоровья. Издание eatthis.com рассказывает о нескольких неожиданных вариантах, которые могут стать отличными альтернативами говядине.

Чечевица

Чечевица является настоящим рекордсменом по белку: 100 г этого продукта содержит только 116 калорий, и 31% из них – это белок. Это гораздо больше, чем в говяжьем фарше. Кроме белка, чечевица богата клетчаткой (7,9 г на порцию), что полезно для вашего пищеварения. Она обеспечивает 19,6% рекомендованной суточной нормы белка для женщин и 16,1% – для мужчин. Чечевица хорошо подходит для супов, салатов и зерновых блюд и может стать отличной заменой мяса в различных блюдах.

Темпе

Темпе – продукт из ферментированных соевых бобов, имеющий высокое содержание белка и клетчатки. Этот продукт содержит 42,3% белка на порцию, что значительно превышает говядину. Темпе можно использовать в разнообразных блюдах: жарить, добавлять в бурито или даже из него делать заменители колбас. Если нарезать тонкими ломтиками, он может стать отличной заменой бекона. Порция темпе покрывает 44,1% от суточной нормы белка для женщин и 36,3% – для мужчин.

Брокколи

Брокколи – это не только источник витаминов и минералов, но и один из самых лучших растительных источников белка. Этот низкокалорийный овощ содержит 33% белка. Попробуйте добавлять брокколи в пасту, пиццу или жарить ее как гарнир.

Едомаме

Эдамаме – это не только полезная пища, которая помогает снижать уровень холестерина, но и продукт с высоким содержанием белка (39,3%). Он также богат клетчаткой и антиоксидантами. Эдамаме можно подать как перекус или добавлять в салаты, зерновые или блюда с рисом. Порция эдамаме покрывает 25,9% суточной нормы белка для женщин и 21,2% – для мужчин.

Кале

Этот суперпродукт обладает низкой калорийностью, но содержит большое количество важных витаминов и питательных веществ. Кале содержит 33,4% белка, поэтому это отличный вариант для добавления в салаты или даже для приготовления чипсов из капусты.

Шпинат

Шпинат известен своим содержанием железа и витаминов, но он также обладает невероятно высоким содержанием белка – 50%. Это идеальный ингредиент для салатов, смузи, пиццы и пасты.

Грибы

Грибы – это не только низкокалорийный продукт, но и один из самых белковых источников среди растительной пищи. Всего 22 калории на 100 г грибов, из которых 56% – это белок! Они прекрасно заменяют мясо в гамбургерах или так благодаря своей мясистой текстуре.

Так что если вы хотите увеличить потребление белка, а вместе с тем уменьшить количество красного мяса в своем рационе, эти продукты могут стать отличными альтернативами.

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