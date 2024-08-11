Вегетарианская кето-диета: что можно есть и действительно ли она работает

Кето-диета, предполагающая потребление большого количества жиров, часто ассоциируется с мясными продуктами. Но на самом деле можно применить более растительный подход и соблюдать вегетарианскую диету.

По информации Кливлендской клиники, придерживающиеся кето-диеты потребляют примерно 70% жиров, 20% белков и 10% углеводов. Специалисты рассказали eatthis.com, как адаптировать вегетарианскую кето-диету под ваши потребности и что готовить.

Что такое вегетарианская диета?

Диета основана на введении организма в состояние кетоза, когда он начинает использовать жиры вместо глюкозы для выработки энергии. Для этого необходимо употреблять много жиров и очень мало углеводов, чтобы организм мог эффективно использовать их. Но означает ли это, что нужно есть много мяса?

Нет, по словам диетолога Эрин Палински-Вейд, кето-диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, а не с высоким содержанием белков, поэтому ее может придерживаться и вегетарианец, при условии удовлетворения всех потребностей в питательных веществах.

Однако это может быть непростая задача. Диетолог Сара Рувен, RD предостерегает, что хотя вегетарианская кето-диета может быть полезна для здоровья, она также достаточно ограничена.

"Многие основные продукты вегетарианской диеты, такие как цельные зерна, бобовые, фрукты и крахмалистые овощи, имеют высокое содержание углеводов. Даже одна порция таких продуктов может препятствовать достижению кетоза, что является главной целью кето-диеты", - объясняет Рувен.

Почему люди выбирают это?

Многие диетологи отмечают пользу растительной диеты. Она помогает снизить АД, уровень холестерина, а также риск хронических заболеваний. Если вы уже вегетарианец, переход на кето может помочь вам похудеть или повысить чувствительность к инсулину.

Если вы не вегетарианцем, Сара Рувен добавляет, что фокусировка кето-диеты на растительных продуктах вместо продуктов, богатых насыщенными жирами (например, красное и обработанное мясо), может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и определенных видов реку.

Что можно есть на вегетарианской кето-диете?

Эрин Палински-Вейд отмечает, что есть на вегетарианской кето-диете в течение дня можно популярны низкоуглеводные и высокожировые продукты, включающие:

Авокадо

Орехи

Семена

Тофу

Кокос

Оливковое масло

Для сбалансированного рациона Сара Рувен также рекомендует добавить:

Молочные продукты с высоким содержанием жира, такие как йогурт, молоко и творог.

Вегетарианские источники белка, такие как темпе, яйца и спирулина.

Фрукты с низким содержанием углеводов, такие как черника, малина и лимоны.

Некрахмалистые овощи, такие как помидоры, огурцы, брокколи, шпинат, капуста, грибы, цветная капуста и спаржа.

Пример меню для вегетарианской кето-диеты

Чтобы упростить планирование ежедневных блюд, Палински-Вейд предлагает образец меню:

Завтрак: омлет со шпинатом или скрембл из тофа с половинкой авокадо.

омлет со шпинатом или скрембл из тофа с половинкой авокадо. Обед: зеленый листовой салат с оливковым маслом, грецкими орехами, семенами тыквы и нарезанным авокадо.

зеленый листовой салат с оливковым маслом, грецкими орехами, семенами тыквы и нарезанным авокадо. Перекус: приготовленный на пару эдамаме, палочки сельдерея с миндальным маслом.

приготовленный на пару эдамаме, палочки сельдерея с миндальным маслом. Ужин: греческий салат с сельдереем, помидорами и фетой, дополненный отварным яйцом и заправкой из оливкового масла.

Внимательно присмотритесь к этому меню, и вы увидите, что каждое блюдо включает в себя вегетарианский белок (яйца, миндальное масло, авокадо) и здоровые жиры (семена, орехи, тофу, оливковое масло).

Безопаснее ли вегетарианская кето-диета по сравнению с обычной кето?

Палински-Вейд отмечает, что вегетарианский вариант кето может быть здоровее из-за более низкого содержания насыщенных жиров и меньшего риска сердечных заболеваний.

"В общем, кето-диеты могут быть потенциально опасны, если они содержат большое количество животных жиров и белков", - предупреждает диетолог.

Однако даже здоровый подход имеет свои риски.

"Неправильно спланированная вегетарианская диета может привести к дефициту витаминов B12, D, омега-3 жирных кислот, железа и цинка. Этот риск усиливается при ограничении потребления богатых питательными веществами продуктов, таких как цельные зерна и бобовые, особенно в условиях кето", – объясняет Рувен.

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