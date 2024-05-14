Вегетарианские и веганские источники Омега-3 жирных кислот: что нужно знать

Вегетарианцы и веганы часто сталкиваются с проблемами в получении достаточного количества жирных кислот Омега-3, поскольку традиционные источники этих незаменимых жиров содержатся преимущественно в рыбе и рыбьем жире. Однако, по словам News Bytes, существует несколько растительных альтернатив, которые могут удовлетворить их потребности, предлагая при этом разные преимущества для здоровья.

Семена чиа

Семена чиа являются отличным растительным источником альфа-линоленовой кислоты (ALA) Омега-3 жирных кислот. Оно также богато клетчаткой и белком, которые способствуют снижению риска хронических заболеваний и избыточных жировых отложений. Потребляя только 28 грамм семян чиа, вы можете удовлетворить и даже превысить рекомендованную суточную норму потребления Омега-3 жирных кислот.

Семена льна

Богатые Омега-3, семена льна известны не только своим содержанием питательных веществ, но и способностью снижать уровень холестерина. Считается, что оно также помогает стабилизировать кровяное давление и может обладать противораковыми свойствами, что подтверждается некоторыми исследованиями. Включить семена льна или льняное масло в свой рацион – это просто и эффективно для поддержания оптимального здоровья.

Грецкие орехи

Грецкие орехи – это вкусный продукт, богатый полезными жирами и омега-3 жирными кислотами. Исследования показали, что включение его в свой рацион может способствовать снижению кровяного давления, поддержанию здорового веса, здоровью мозга и даже регулированию диабета. Вы можете наслаждаться преимуществами грецких орехов, добавляя их в салаты, запекая в пирожные или добавляя к овощным блюдам.

Брюссельская капуста

Кроме того, что брюссельская капуста богата основными питательными веществами, такими как витамины С и К, а также пищевые волокна, она является важным источником Омега-3 жирных кислот. Исследование показало, что увеличение потребления крестоцветных овощей, таких как брюссельская капуста, связано с понижением риска сердечных заболеваний на 16%. Вы можете приготовить ее, запечь, приготовить на пару или обжарить во фритюре по своему усмотрению.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что полезно есть во время похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.