'Вернули женщине улыбку': в Украине впервые провели операцию по реконструкции лицевого нерва. Фото и видео

В Украине впервые провели успешную операцию по реконструкции лицевого нерва с применением современной методики. Благодаря этому удалось вернуть возможность улыбаться молодой женщине из Херсона.

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У нее из-за осложнений после удаления кисты околоушной железы была полностью парализована левая часть лица, херсончанка не могла нормально пить или закрыть глаз, сейчас же она почти вернулась к нормальной жизни. Подробности рассказали в Больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова, где взялись за спасение женщины.

Около двух месяцев назад в Украине хирурги применили современную методику по реконструкции лицевого нерва. Уникальное вмешательство провели специалисты Больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова.

Оперировали медики 33-летнюю Ольгу Руденко из Херсона. Несколько лет назад врачи обнаружили у нее кисту левой околоушной железы. Ольгу прооперировали. Однако помогло это ненадолго: у нее спустя некоторое время произошел рецидив и киста вернулась. Когда врачи проводили вторую операцию, они повредили ствол лицевого нерва, что привело к парезу: у Ольги полностью парализовало левую часть лица.

"Я не могла даже воды попить. О мимике и улыбке вообще забыла. Левый глаз не закрывался. Для меня, как для женщины, это было очень тяжело. Кроме того, до этого еще не было такой методики, которая на 100% исправила бы мой изъян и я потеряла надежду", — рассказала Ольга.

В разных украинских медицинских учреждениях раньше пробовали проводить реконструкции лицевого нерва. Однако эти попытки с применением разных методик не давали желаемых результатов. Надежду Ольге вернули львовские специалисты, которые согласились попытаться вернуть ей возможность жить полноценной жизнью.

Один из ведущих хирургов Больницы Святого Пантелеймона стажировался в США именно у специалистов, успешно проводящих реконструкцию лицевого нерва. Чтобы усилить шансы на успех, украинские медики привлекли ведущих реконструктивных хирургов из Шотландии.

Специалисты применили самую современную и тяжелую методику – реанимацию лицевого нерва. Она дает невероятный результат: 99% операций завершаются успехом.

"Суть вмешательства состоит в том, что мы забираем одну ветвь нерва в области жевательной мышцы и пересаживаем на ту часть лицевого нерва, который был поврежден. Это сверхтрудно, ведь мы работаем со структурами размером с человеческий волос", — объясняет заведующий 1-м отделением Центра хирургии и онкологии Больницы Святого Пантелеймона Гнат Герич.

Эта операция стала первым в Украине успешным вмешательством по реконструкции лицевого нерва.

Через два месяца после операции Ольга уже может улыбаться, у нее медленно двигается щека и наконец зарывается левый глаз. Она продолжает реабилитацию и выполняет специальные упражнения.

Ранее стало известно, что украинские хирурги провели операцию на сердце защитника уникальным способом.

Специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова прооперировали сердце 49-летнего защитника Юрия Сечки без разреза грудной клетки. Они воспользовались внутрисосудистым доступом через руку.

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