ВИИT, бег и скакалка: формула подтянутого живота без спортзала

Жир в области живота – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются люди, стремящиеся улучшить свою физическую форму. Вялый живот не только влияет на внешний вид, но и может свидетельствовать о слабости мышц кора.

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Именно поэтому важно включить в свой режим эффективные аэробные упражнения, которые помогают сжигать жир и укреплять мышцы. Тренер Роб Вагенер делится с eatthis.com тремя лучшими движениями для того, чтобы сделать живот подтянутым и стройным.

"Эти три упражнения – отличная подготовка к борьбе с дряблым животом", – говорит Вагенер.

1. Интервальное кардио высокой интенсивности (ВИИT)

"ВИИT – это один из лучших методов аэробной нагрузки для уменьшения жира в области живота", – отмечает Вагенер.

По его словам, исследования подтверждают, что организм может продолжать активно сжигать калории еще до 14 часов после завершения сессии ВИИT. Сами тренировки обычно длятся всего 15-20 минут, и их легко адаптировать под любой уровень подготовки.

Чтобы попробовать ВИИТ самостоятельно, Вагенер советует использовать таймер или фитнес-приложение. Начните с двухминутной разминки, которая включает легкое растягивание и динамические движения. Далее выберите упражнение – бег, прыжки со скакалкой или велотренажер. Это и станет вашим основным кардио.

Далее – пять раундов: 20 секунд интенсивной активности чередуются с 20 секундами отдыха.

"Первые 20 секунд – это максимальная отдача. Затем – фаза восстановления, когда частота сердечных сокращений немного спадает", – объясняет Вагенер.

Можно менять количество раундов и продолжительность в зависимости от своего состояния.

2. Бег

Хотя большинство внимания во время бега сосредотачивается на ногах, Вагенер отмечает, что мышцы пресса тоже активно вовлечены.

"Мышцы нижнего пресса и корпуса в целом выполняют большую работу во время бега, поэтому это отличный вариант для подтягивания живота", – отмечает тренер.

Поскольку бег не требует никакого оборудования, он доступен практически каждому. Можно начать с бега трусцой продолжительностью 15 минут или пробежать расстояние около 1,6 км. Начинающим тренер советует чередовать бег и ходьбу, постепенно увеличивая нагрузку.

"Чем выше интенсивность – тем выше пульс и больше сожженных калорий. Именно это и должно стать вашей целью в процессе прогресса", – говорит Вагенер.

3. Прыжки со скакалкой

Этот простой, но чрезвычайно эффективный способ активно включает мышцы кора.

"На первый взгляд может показаться, что вся нагрузка приходится на ноги, но именно мышцы средней части тела стабилизируют тело во время прыжков. Они отвечают за равновесие, а также за движение рук, которые вращают скакалку", – объясняет Вагенер.

Именно поэтому тренер называет кор главной "звездой" этого типа нагрузки. Чтобы постепенно втянуться в тренировку, Вагенер рекомендует начать с 30 секунд прыжков или 50 повторений. Определите свой темп и работайте над координацией. Когда начнете чувствовать себя увереннее, можно применить метод ВIIT: пять раундов с интервалами, которые можно отслеживать по времени или подсчетом прыжков.

Двух тренировок в неделю будет достаточно для старта. "Это даст вашим стопам и суставам время на восстановление. А потом стоит постепенно увеличивать количество повторов или общее время, чтобы ускорить результат и эффективнее сжигать калории", – добавляет тренер.

Поэтому ВИИT, бег и прыжки со скакалкой – это три универсальных метода, которые помогут подтянуть живот и избавиться от жира в этой зоне. Они не требуют дорогостоящего оборудования, легко адаптируются к любому уровню подготовки и могут стать мощной частью вашего фитнес-плана.

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