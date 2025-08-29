Вино и сыр: дуэт, улучшающий работу мозга

Красное вино давно считают напитком, который в умеренных количествах может приносить пользу здоровью. Последние исследования показывают, что его потребление вместе с сыром может положительно влиять на работу мозга.

Ученые обнаружили, что такая комбинация помогает сохранить остроту когнитивных функций даже в старшем возрасте. Эти результаты дают новый взгляд на то, как небольшие изменения в рационе могут поддерживать наше здоровье и ясность мышления, пишет eatthis.com.

По словам диетолога Келли Макгрейн, небольшие дозы вина способны уменьшить риск сердечных заболеваний и инсульта, помочь в профилактике диабета и даже повысить уровень омега-3 жирных кислот, полезных для сердца. Исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine, показало, что люди, которые потребляют от двух до семи бокалов вина в неделю, реже сталкиваются с депрессивными состояниями.

В исследовании, проведенном специалистами из Университета штата Айова и напечатанном в Journal of Alzheimer's Disease, выяснилось, что употребление вина в сочетании с сыром может способствовать сохранению ясности ума в пожилом возрасте. Участие в исследовании приняли около двух тысяч человек из британского биобанка, и результаты показали: красное вино вместе с сыром связано с лучшей работой когнитивных функций в старшем возрасте.

"Я был приятно удивлен тем, что наши результаты свидетельствуют: ежедневное умеренное потребление сыра и красного вина может не только помочь справиться с вызовами пандемии COVID-19, но и стать полезным инструментом для жизни в мире, который становится все более сложным. Мы понимаем, что эффект может быть частично связан с социально-экономическими факторами. Именно поэтому необходимы дополнительные клинические исследования, чтобы доказать, действительно ли простые изменения в рационе могут существенно повлиять на работу мозга", –– отметил Ориэль Виллетт, доцент кафедры пищевых наук и питания человека Университета штата Айова.

Для участия в эксперименте добровольцы проходили серию тестов на жидкостный интеллект (FIT), которые позволяют быстро оценить способность человека "думать на лету". Кроме этого, они отвечали на подробные вопросы о питании и потреблении алкоголя. В анкетах уточняли данные о ежедневном употреблении фруктов, овощей, рыбы, различных видов мяса, сыра, хлеба, каш, чая, кофе, пива, вина и крепких напитков.

Ниже приведены основные выводы этого исследования:

Баранина стимулирует мозг. "Еженедельное употребление баранины, в отличие от другого красного мяса, положительно влияет на долговременные когнитивные способности", – подчеркивают исследователи.

Сыр является главным защитником от возрастных проблем памяти. "Сыр, бесспорно, оказался самым эффективным продуктом для поддержания работы мозга даже в позднем возрасте", – говорится в статье.

Красное вино поддерживает ясность мышления. "Ежедневное потребление алкоголя, в частности красного вина, ассоциируется с лучшей когнитивной функцией", – отмечают авторы.

Избыток соли вредит. "Чрезмерное количество соли опасно, однако особенно внимательными должны быть люди с повышенным риском болезни Альцгеймера. Для них контроль потребления соли может стать ключевым в профилактике когнитивных расстройств", – предостерегают ученые.

