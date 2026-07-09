Вишневый сок может помочь уменьшить воспаление в организме: объяснение диетолога

Вишневый сок всё чаще привлекает внимание специалистов благодаря своим потенциальным полезным свойствам для здоровья. Некоторые исследования показывают, что этот напиток может помогать организму бороться с воспалительными процессами и способствовать восстановлению после физических нагрузок.

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Кроме того, его связывают с положительным влиянием на иммунитет и качество сна. Диетолог Лиза Московиц объяснила eatthis.com, почему именно вишневый сок считается одним из самых полезных среди фруктовых напитков.

Стоит помнить, что воспаление само по себе не всегда вредно. Это естественный защитный механизм, который помогает организму реагировать на травмы, инфекции и другие угрозы. Однако если воспалительный процесс длится слишком долго или переходит в хроническую форму, он может негативно сказываться на здоровье.

Хотя существует немало продуктов, способных помочь в борьбе с воспалением, среди напитков именно вишневый сок часто выделяют как один из самых полезных вариантов.

В отличие от яблочного или апельсинового сока, вишневый не всегда можно найти в каждом холодильнике. В то же время эксперты советуют обратить на него внимание во время следующего похода в магазин.

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"Этот насыщенно-красный напиток, изготовленный из кислых вишен, также выпускается в форме капсул и богат антоцианами: соединениями с высокой антиоксидантной активностью, которые могут помочь бороться с воспалением, уменьшить боль в мышцах после тренировки и способствовать лучшему сну", – говорит Московиц.

По словам диетолога, потенциальные преимущества этого продукта не ограничиваются лишь противовоспалительным действием.

"Исследования также связывают вишневый сок с защитой организма от инфекций", – добавляет Московиц.

Если вкус вишневого сока вам не по душе или вы не хотите регулярно его пить, можно обратить внимание на добавки на основе кислых вишен. Однако перед началом приема любых пищевых добавок стоит проконсультироваться с врачом или диетологом.

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