Вишня - суперфуд лета: 8 ее преимуществ для здоровья
Вишни – это не только вкусное летнее лакомство, но и настоящее сокровище для здоровья. Эти яркие плоды имеют мощный набор полезных веществ, которые положительно влияют на организм.
От улучшения сна до укрепления иммунитета – вишни способны поддержать ваше самочувствие во многих аспектах. Издание eatthis.com опубликовало восемь основных преимуществ вишен и объяснило, почему стоит включить их в свой рацион.
Вишни помогают предотвращать хронические болезни, поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта, способствуют снижению веса – и это лишь часть их преимуществ. Независимо от того, потребляете ли вы их свежими, сушеными или замороженными, вишни способны укрепить ваше здоровье естественным путем.
Пищевая ценность вишен (1 стакан с косточками):
- Калорийность: 87 ккал
- Жиры: 0 г (насыщенные – 0 г)
- Натрий: 0 мг
- Углеводы: 22 г (из них клетчатка – 3 г, сахара – 18 г)
- Белки: 1,5 г
Мощные антиоксиданты
Тренер и специалист по питанию Джанна Маси отмечает: "Вишни имеют высокое содержание антиоксидантов, в частности антоцианов и кверцетина. Они способны уменьшать уровень оксидативного стресса и воспаления, а также могут снижать риск развития хронических болезней".
Кислые сорта вишни имеют более высокую концентрацию фенольных веществ, а сладкие - больше антоцианов. Это подтверждает обзор исследований в журнале Nutrients, где указано, что употребление вишен помогает защитить клетки от повреждений и укрепить здоровье в целом.
Способствуют лучшему сну
Мелатонин, который естественно содержится в вишнях, особенно в кислых сортах, может положительно влиять на качество и продолжительность сна.
"Исследования показывают, что мелатонин в составе сока из вишни может помочь при бессоннице и даже улучшить настроение", – говорит диетолог Дестини Муди.
Уменьшают воспаление
Антоцианы в вишнях демонстрируют эффективность в снижении воспалительных маркеров.
Маси объясняет: "Эти ягоды обладают противовоспалительными свойствами, что может помочь при симптомах артрита или подагры".
Исследования также указывают, что регулярное потребление вишни улучшает состояние суставов и уменьшает боль, связанную с воспалением.
Поддерживают мышечное восстановление
Данные исследования свидетельствуют: кисло-сладкие вишни могут способствовать быстрому восстановлению мышц после физических нагрузок, особенно у женщин.
"Антиоксиданты в вишневом соке снижают воспаление после тренировок, уменьшают микроповреждения мышц и способствуют лучшему восстановлению", – отмечает Муди.
Благоприятно влияют на кишечник
Обзор 2018 года показал, что вишни могут снижать риск воспалительных заболеваний, таких как диабет, артрит, рак и болезни сердца.
"В сочетании с другими полезными привычками – такими как физическая активность и сбалансированное питание – вишни могут положительно влиять на артериальное давление и здоровье сердечно-сосудистой системы", – отмечает Маси.
Поддерживают иммунитет
Вишни содержат витамин С, необходимый для нормального функционирования иммунной системы. Витамин С способствует выработке лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекциями и вирусами.
"Один стакан красных вишен без косточек обеспечивает около 25% суточной потребности в витамине С", – говорит Муди.
Улучшают пищеварение
Благодаря содержанию клетчатки – 3 г на стакан – вишни хорошо поддерживают пищеварительную систему.
"Пищевые волокна способствуют нормальной работе кишечника, предотвращают запоры и поддерживают микробиом", – объясняет Маси.
Кроме этого, вишни помогают создать баланс микрофлоры в кишечнике, что подтверждает исследование, опубликованное в журнале PeerJ.
Способствуют похудению
Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки, вишни являются отличным вариантом для тех, кто хочет снизить вес. Они хорошо насыщают, а их естественная сладость удовлетворяет потребность в десертах без избытка калорий.
"Всего 85 калорий, 3 грамма клетчатки и много воды – все это делает стакан вишен идеальным перекусом для тех, кто пытается похудеть и при этом не хочет отказываться от сладкого", – делится Муди.
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