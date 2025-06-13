Вишня - суперфуд лета: 8 ее преимуществ для здоровья

Вишни – это не только вкусное летнее лакомство, но и настоящее сокровище для здоровья. Эти яркие плоды имеют мощный набор полезных веществ, которые положительно влияют на организм.

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От улучшения сна до укрепления иммунитета – вишни способны поддержать ваше самочувствие во многих аспектах. Издание eatthis.com опубликовало восемь основных преимуществ вишен и объяснило, почему стоит включить их в свой рацион.

Вишни помогают предотвращать хронические болезни, поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта, способствуют снижению веса – и это лишь часть их преимуществ. Независимо от того, потребляете ли вы их свежими, сушеными или замороженными, вишни способны укрепить ваше здоровье естественным путем.

Пищевая ценность вишен (1 стакан с косточками):

Калорийность: 87 ккал

Жиры: 0 г (насыщенные – 0 г)

Натрий: 0 мг

Углеводы: 22 г (из них клетчатка – 3 г, сахара – 18 г)

Белки: 1,5 г

Мощные антиоксиданты

Тренер и специалист по питанию Джанна Маси отмечает: "Вишни имеют высокое содержание антиоксидантов, в частности антоцианов и кверцетина. Они способны уменьшать уровень оксидативного стресса и воспаления, а также могут снижать риск развития хронических болезней".

Кислые сорта вишни имеют более высокую концентрацию фенольных веществ, а сладкие - больше антоцианов. Это подтверждает обзор исследований в журнале Nutrients, где указано, что употребление вишен помогает защитить клетки от повреждений и укрепить здоровье в целом.

Способствуют лучшему сну

Мелатонин, который естественно содержится в вишнях, особенно в кислых сортах, может положительно влиять на качество и продолжительность сна.

"Исследования показывают, что мелатонин в составе сока из вишни может помочь при бессоннице и даже улучшить настроение", – говорит диетолог Дестини Муди.

Уменьшают воспаление

Антоцианы в вишнях демонстрируют эффективность в снижении воспалительных маркеров.

Маси объясняет: "Эти ягоды обладают противовоспалительными свойствами, что может помочь при симптомах артрита или подагры".

Исследования также указывают, что регулярное потребление вишни улучшает состояние суставов и уменьшает боль, связанную с воспалением.

Поддерживают мышечное восстановление

Данные исследования свидетельствуют: кисло-сладкие вишни могут способствовать быстрому восстановлению мышц после физических нагрузок, особенно у женщин.

"Антиоксиданты в вишневом соке снижают воспаление после тренировок, уменьшают микроповреждения мышц и способствуют лучшему восстановлению", – отмечает Муди.

Благоприятно влияют на кишечник

Обзор 2018 года показал, что вишни могут снижать риск воспалительных заболеваний, таких как диабет, артрит, рак и болезни сердца.

"В сочетании с другими полезными привычками – такими как физическая активность и сбалансированное питание – вишни могут положительно влиять на артериальное давление и здоровье сердечно-сосудистой системы", – отмечает Маси.

Поддерживают иммунитет

Вишни содержат витамин С, необходимый для нормального функционирования иммунной системы. Витамин С способствует выработке лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекциями и вирусами.

"Один стакан красных вишен без косточек обеспечивает около 25% суточной потребности в витамине С", – говорит Муди.

Улучшают пищеварение

Благодаря содержанию клетчатки – 3 г на стакан – вишни хорошо поддерживают пищеварительную систему.

"Пищевые волокна способствуют нормальной работе кишечника, предотвращают запоры и поддерживают микробиом", – объясняет Маси.

Кроме этого, вишни помогают создать баланс микрофлоры в кишечнике, что подтверждает исследование, опубликованное в журнале PeerJ.

Способствуют похудению

Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки, вишни являются отличным вариантом для тех, кто хочет снизить вес. Они хорошо насыщают, а их естественная сладость удовлетворяет потребность в десертах без избытка калорий.

"Всего 85 калорий, 3 грамма клетчатки и много воды – все это делает стакан вишен идеальным перекусом для тех, кто пытается похудеть и при этом не хочет отказываться от сладкого", – делится Муди.

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