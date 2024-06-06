Витамин D: чем он важен для организма и как повысить его уровень

Витамин D, также известный как витамин солнца, очень важен для вашего организма, поскольку он способствует многочисленным преимуществам для здоровья.

Пандемия COVID-19 заставила людей понять важность сохранения своего здоровья путем правильного потребления основных питательных веществ. Однако у многих людей в организме все еще не хватает необходимого витамина D. Примечательно, что его употребляют из внешних источников, таких как солнце и добавки, поясняет OBOZ.UA.

Что такое витамин D?

Витамин D является прогормоном, потребляемым с диетой или солнечным светом. Почки и печень поначалу переводят его в активную форму.

Ключевая роль витамина D – усваивать кальций, фосфат и магний и поддерживать здоровье ваших костей.

Рецепторы этого жирорастворимого витамина находятся в тканях организма человека.

Почему витамин D важен?

Витамин D играет немаловажную роль в борьбе с несколькими проблемами со здоровьем.

Он сохраняет ваши кости и зубы здоровыми, снижает вероятность рака и сердечных заболеваний, а также поддерживает ваш мозг, иммунную и нервную систему.

Витамин D можно найти в некоторой рыбе, яичных желтках, зерновых продуктах и обогащенных молочных продуктах. Также достаточным количеством витамина D считается от 20 до 50 нг/мл.

Какие проблемы возникают из-за его дефицита?

Дефицит витамина D может привести к рахиту у детей, что задерживает рост костей в их телах. Также может развиться боль в суставах и спине.

Усталость является еще одним распространенным симптомом дефицита витамина D.

Это также может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических заболеваний. Ваши кости могут стать слабыми, а дефицит может вызвать осложнения во время беременности.

Какие источники витамина D?

Десять минут солнечного света каждое утро могут помочь вам получить достаточное количество витамина D в вашем теле.

Некоторые продукты, которые считаются хорошими источниками витамина D, включают творог, обогащенные хлопья, соки и молоко. Грибы также являются хорошим источником витамина D.

Немедленно добавьте эти продукты в свой рацион, чтобы избавиться от дефицита.

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