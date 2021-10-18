Витамин D: как предупредить дефицит осенью и зимой

Витамин D в организме человека помогает регулировать количество кальция и фосфата, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Его дефицит может привести к проблемам со здоровьем как у детей, так и у взрослых.

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что с начала апреля до конца сентября большинство людей должно иметь возможность производить весь необходимый им витамин D из солнечного света. Однако, если такой возможности нет, человеку следует принимать 10 микрограммов / день этого витамина для поддержания здоровья костей и мышц.

Также насытиться этим веществом организм человека может из ряда источников. Кроме солнечного света, мы получаем витамин D из небольшого количества продуктов, включая жирную рыбу, такую ​​как лосось, скумбрия, сельдь и сардины, а также красное мясо и яйца.

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Кроме того, он добавляется во все молочные смеси для младенцев, а также в некоторые сухие завтраки, жирные пасты и немолочные заменители молока. Еще один источник витамина D – это пищевые добавки, их принимают люди, которым сложно получить достаточное количество витамина из своего рациона, например, если они придерживаются определенной диеты.

Дефицит витамина D может привести к тому, что кости станут мягкими и слабыми, что грозит стать причиной деформации костей. Например, у детей недостаток витамина D может привести к рахиту, а у взрослых – к остеомаляции, вызывающей боль и болезненность в костях. Также симптомы недостатка витамина D могут включать мышечную слабость, боль, усталость и депрессию.

Однако стоит помнить, что прием слишком большого количества добавок витамина D в течение длительного периода времени может привести к накоплению слишком большого количества кальция в организме, что также может ослабить кости и повредить почки и сердце. Поэтому перед приемом препаратом и добавок необходимо посоветоваться с врачом.

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