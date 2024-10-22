Витамин С: как он поддерживает не только иммунитет, но и здоровье вашего кишечника

Большинство людей воспринимают витамин С как основное средство в борьбе с простудами. Однако, его влияние на организм гораздо глубже. Витамин С не только укрепляет иммунитет, но и способствует процессам, о которых вы, возможно, еще не знали.

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Среди таких полезных свойств – антиоксидантное действие, помогающее снизить риск развития раковых заболеваний и других серьезных заболеваний. Он также повышает уровень коллагена и способствует сохранению здоровья. Последние исследования показывают, что этот витамин также оказывает значительное влияние на здоровье кишечника, пишет eatthis.com.

Что известно о витамине С?

По данным клиники Майо, организм нуждается в витамине С для заживления тканей и построения важных структур, таких как мышцы, хрящи, коллаген и кровеносные сосуды. Кроме того, витамин С нейтрализует вредное действие свободных радикалов, которые могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и рак. Поскольку организм не способен вырабатывать этот витамин самостоятельно, его нужно извлекать из пищи или добавок. Продукты, богатые витамином С, включают апельсины, киви, клубнику, капусту, брюссельскую капусту и болгарский перец. Для взрослых женщин рекомендуется ежедневная доза в 75 мг, а для мужчин – 90 мг. Во время беременности или грудного вскармливания норма увеличивается до 85-120 мг/сут.

Как витамин С может помочь вашему кишечнику?

Исследование, проведенное в 2019 году и опубликованное в журнале Redox Biology, показало, что витамин С может укреплять барьер кишечника, способствуя лучшему усвоению питательных веществ и защищая от токсинов. Кроме того, он также влияет на баланс полезных и вредных бактерий в кишечнике. Согласно исследованиям, опубликованным в Gut Microbes, витамин С, наряду с витаминами B и D, является одним из ключевых факторов для поддержания здоровья кишечника, способствуя увеличению разнообразия микробиому. Это важно для обеспечения нормальной работы пищеварительной системы. Однако следует помнить, что избыток витамина С может вызвать определенные проблемы.

Что происходит, если употреблять слишком много витамина С?

Согласно данным Национального института здоровья США (NIH), чрезмерное употребление витамина С может привести к проблемам с пищеварением, таким как диарея, спазмы или тошнота. Это возникает из-за того, что желудочно-кишечный тракт не может полностью усвоить избыточное количество витамина С. Хотя эти побочные эффекты могут вызвать дискомфорт, для их появления необходимо употребить значительное количество витамина. NIH рекомендует ограничить ежедневное потребление до 2000 мг для взрослых. Достичь этого количества только с пищей почти невозможно, однако чрезмерное употребление добавок может стать причиной проблем.

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