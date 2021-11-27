Включение в рацион свеклы может способствовать снижению давления: результаты исследования

Свекла может стать тем "суперпродуктом", который способен нормализовать артериальное давление. Ее можно поджарить, сварить, запечь, нарезать ломтиками сырую, и она будет также полезна.

Как рассказал Еxpress, соблюдение определенной диеты играет важную роль в борьбе за нормализацию давления. Гипертония или высокое кровяное давление – чрезвычайно серьезное заболевание, которое может привести к сердечному приступу или инсульту.

"Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей" из-за полного отсутствия симптомов", – сказано в статье.

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Издание отметило, что "спасительным кругом" для гипертоников может стать свекла. При этом авторы материала сослались на исследование Американской кардиологической ассоциации, опубликованное в журнале Hypertansion. Там сказано, что один из наиболее эффективных способов предотвратить повышение артериального давления до опасного для жизни уровня – это здоровая для сердца диета, а одним из главных ее "суперфудов" является свекла.

"Этот ярко-красный, землистый овощ столь же универсален, как и питателен", – сказано в исследовании.

Свекла полна нитратов, которые, как выяснили исследователи, расслабляют кровеносные сосуды и, следовательно, снижают кровяное давление, поскольку кровь может гораздо более свободно перемещаться по телу.

"Любите ли вы пить свекольный сок, добавлять свеклу в коктейли, нарезать ее в салаты или добавлять в ризотто: пока вы едите ее, вы почувствуете пользу", – заверили ученые.

Одним из наиболее эффективным методов снижения давления при помощи свеклы назван – сок. По мнению ученых, он превосходит другие способы употребления свеклы, поскольку содержит больше всего нитратов.

Также специалисты отметили, что наравне со свеклой, полезными для снижения артериального давления будут: жирная рыба, листовая зелень, ягоды, фасоль, другие бобовые, цитрусовые и морковь.

"Однако самая важная корректировка, которую вы можете сделать уже сейчас - это уменьшить количество соли, которую вы добавляете в пищу. Вместо этого попробуйте добавить больше трав и специй, чтобы аромат оставался полным, но не добавлял соли", – отметили специалисты.

Они добавили, что хотя диета может иметь большое значение в управлении артериальным давлением и, в первую очередь, в предотвращении гипертонии, следует обратиться к терапевту, если человек беспокоится о своем артериальном давлении.

Как сообщал OBIOZREVATEL, ученые рассказали, какие ягоды могут влиять на нормализацию артериального давления.