Вкусная и ароматная: почему полезно есть запеченный картофель

Картофель – один из самых популярных овощей, который можно найти в любом доме. Она не только вкусна, но и богата полезными веществами, поддерживающими здоровье.

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Однако важно правильно готовить картофель, чтобы сохранить его питательную ценность и избежать лишних калорий. Эксперт по питанию Джули Аптон поделилась с eatthis.com самым здоровым способом ее приготовления, что поможет вам извлечь максимум пользы от этого овоща.

"Лучший способ потреблять картофель – это запекать его, не очищая от кожуры. Запеченный картофель избегает дополнительных калорий, которые появляются при жарке в масле или фритюре", – отмечает Аптон.

Кожа картофеля содержит много полезных веществ, поэтому оставлять его на овощах очень важно. Например, в 58 граммах картофельной кожуры содержится 4,5 г клетчатки и 332 миллиграмма калия. Это около половины клетчатки, которую можно найти в одной средней картофелине! К тому же, калий является важным микроэлементом для вашего организма.

"Картофель – это один из моих любимых овощей. Он богат калием, клетчаткой и витамином С. Одна средняя картофелина содержит примерно 110 калорий, поэтому она прекрасно подходит для здорового питания", – говорит Аптон.

Кроме того, что картофель является отличным источником углеводов, он также способствует получению важных витаминов и минералов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, картофель требует меньше энергии для потребления по сравнению с макаронами или рисом. Это делает его важным компонентом сбалансированного питания.

Однако не все варианты приготовления картофеля полезны для здоровья. Даже запеченный картофель может стать менее питательным, если выбрать неправильные начинки. Некоторые добавки содержат много калорий и почти не обладают пищевой ценностью. Поэтому лучше отдавать предпочтение тем, которые обеспечивают чувство сытости и сохраняют пользу блюда.

"Следует избегать высококалорийных и жирных начинок, таких как масло, сметана, подливка или кусочки бекона. Попробуйте добавить фасоль, сальсу, чили, овощи или немного тертого пармезана", - предостерегает Аптон.

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