Вкусно и безопасно для фигуры: низкокалорийные продукты на каждый день

Когда вы находитесь на этапе похудения, вам необходимо выбрать для потребления такую пищу, которая насыщает, но содержит минимум калорий. Это позволит получать необходимые полезные вещества, поддерживать энергию в организме и предотвратить отложение жиров.

Предполагается, что для этого следует выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки, белка и воды. Какие это продукты и как должен выглядеть ваш рацион для похудения, узнавали в OBOZ.UA.

Овсянка

Овсянка, богатая клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Этот полезный продукт прекрасно насыщает, а также содержит бета-глюкан, растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение и усвоение углеводов. Добавляйте ее в ежедневный завтрак, чтобы снизить общее потребление калорий.

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, не способствуют увеличению веса, поскольку они богаты водой, клетчаткой, витамином С и флавоноидами, которые способны насыщать. Также, цитрусовые способствуют улучшению пищеварения, работы печени и здоровья кожи. Наличие этих продуктов в рационе может помочь в похудении.

Сыр

Сыр богат белком, витаминами и минералами, и вместе с тем, имеет низкую калорийность. Это делает этот продукт идеальным для похудения, который можно употреблять ежедневно. Именно благодаря своим питательным свойствам, сыр является удобным выбором для тех, кто следит за весом.

Попкорн

Попкорн, приготовленный на воздухе, является популярной закуской, богатой клетчаткой. Его можно есть в больших количествах без риска набрать вес, что особенно подходит тем, кто находится на начальном этапе похудения. Во время его приготовления избегайте добавления жиров, таких как сливочное масло.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как сократить употребление калорий в рационе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.