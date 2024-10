Вкусно и просто: преимущества и недостатки попкорна

Попкорн - это удобная и вкусная закуска, которую легко приготовить за считанные минуты. Однако, даже условно полезная пища может быть опасной, если не контролировать порции.

В частности, попкорн содержит масло и соль, концентрация которых приводит к набору лишних килограммов и, наконец, увеличению уровня холестерина в крови. О чем стоит помнить употребляя попкорн и как он влияет на организм, рассказали в Eat This, Not That.

Содержит клетчатку и белок

Попкорн может быть полезным для контроля веса, поскольку содержит клетчатку и мало калорий. Всего 3 стаканах попкорна содержатся около 3,6 г клетчатки и менее 100 калорий. Однако, выбирая попкорн, старайтесь избегать вариантов с маслом и солью, а для усиления вкуса используйте травы и специи. Помните, что киношный попкорн лучше есть редко и в небольших количествах.

Может вызывать газообразование

Попкорн может вызвать вздутие из-за трудностей с перевариванием или его чрезмерного потребления. Чтобы этого избежать, следите за порциями, хорошо пережевывайте пищу и пейте больше воды. Попкорн богат клетчаткой, но без достаточного количества воды это может привести к дискомфорту.

Увеличивает потребление антиоксидантов

Попкорн является хорошим источником антиоксидантов, в частности полифенолов, которые помогают защищать клетки. Он содержит до 300 мг полифенолов на порцию, что больше, чем во многих фруктах и овощах, а одна порция может обеспечить 13% от средней суточной нормы полифенолов. Кроме того, это легкая и вкусная закуска, которая идеально подходит для вечеров кино.

Можно получить много калорий, если не контролировать порции

Хотя попкорн является полезным снеком, но некоторые усилители вкуса могут значительно увеличивать калорийность продукта. Кроме того, упакованный попкорн часто содержит вредные трансжиры и насыщенные жиры, которых лучше избегать. Чтобы сделать попкорн более здоровым, приправляйте его травами и используйте немного оливкового или масла авокадо, вместо привычного сливочного масла.

