Вкусно, питательно и полезно: 5 видов мяса, которые следует добавить в меню

Белок является важной составляющей нашего рациона, особенно, когда речь идет о поддержании мышечной массы. Животные белки представляют собой высококачественные источники, которые содержат все незаменимые аминокислоты и легче усваиваются организмом.

Видео дня

Некоторые виды мяса и рыбы не только богаты белоком, но и снабжают организм витаминами группы B, омега-3 жирными кислотами и минералами. Издание eatthis.com рассказывает о пяти видах мяса и продуктах животного происхождения, которые рекомендуют диетологи для здорового питания.

Свиная корейка

Этот вид мяса является отличным источником витаминов группы B, в частности, тиамина, ниацина, витаминов B6 и B12. Витамины группы B необходимы для производства энергии и выполняют важнейшие функции в организме: от синтеза ДНК до выработки нейромедиаторов. Поскольку эти витамины водорастворимы, их следует регулярно пополнять через рацион.

Лишь 85 г вареной свиной корейки содержат 22 г белка и всего 2,4 г насыщенного жира (11% от рекомендованной суточной нормы).

Лосось

Лосось является богатым источником белка и омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья и даже помогают бороться с депрессией.

"Лосось содержит питательные вещества, которые обладают противовоспалительным эффектом и поддерживают здоровье кожи и суставов", – говорит диетолог Дженна Вольпе.

Одна порция дикого атлантического лосося (85 г) содержит 7 г жира, преимущественно омега-3, которые важны для здоровья сердца.

Нежирный говяжий фарш

Несмотря на то, что красное мясо содержит много насыщенных жиров, нежирный говяжий фарш имеет низкое содержание жира и высокий уровень белка, витаминов и минералов. Это доступный вариант, который можно использовать для приготовления различных блюд, таких как рагу, тако или гамбургеры.

"Говядина богата питательными веществами, в частности, железом, цинком, витаминами группы B и селеном", - отмечает диетолог Эмбер Трейо.

Порция (85 г) говяжьего фарша содержит 22 г белка, 12% суточной нормы железа и 50% суточной нормы цинка.

Сардины

Консервированная рыба содержит высокую питательную ценность. Сардины богаты белоком, витамином B12, витамином D, кальцием и омега-3 жирными кислотами, которые помогают улучшить здоровье сердца и сосудов.

"Сардины – это доступный источник белка, содержащий 22,6 г белка и 27% суточной нормы кальция всего в 105 г", – объясняет диетолог Ван На Чун.

Треска

Министерство сельского хозяйства США рекомендует потреблять хотя бы две порции морепродуктов в неделю, но большинство людей не придерживаются этого. Если вам не нравится вкус лосося или сардин, щепа – это идеальный выбор, поскольку она имеет мягкий вкус и высокое содержание белка.

Одна порция (85 г) трески содержит менее 1 г жира, всего 90 калорий и 19 г белка, что делает ее полезным и питательным выбором для ужина.

Животные белки без мяса

Греческий йогурт и яйца – это отличные варианты для тех, кто не хочет употреблять мясо, но стремится получить достаточное количество белка. Греческий йогурт богат пробиотиками, кальцием, витамином D и, конечно, белоком. Яйца являются доступным источником нескольких важных витаминов и минералов, включая селен и холин, необходимый для здоровья мозга.

Ранее OBOZ.UA писал, чем полезны вареные яйца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.