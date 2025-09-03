Вкусное похудение: блюда, от которых не стоит отказываться

Соблюдение диеты не всегда означает строгие запреты и отказ от любимых вкусностей. Часто мы исключаем из своего рациона бургеры, пиццу или выпечку, считая их "врагами" похудения.

Однако диетологи отмечают: даже такие блюда могут оставаться в меню, если правильно их готовить и сочетать с полезными продуктами. Именно поэтому стоит посмотреть на питание шире и найти баланс между удовольствием и пользой, пишет eatthis.com.

Бургеры

"Большинство людей, услышав слово "бургер", сразу думают: "Нет, никогда, особенно, если я худею". Но правда в том, что бургер все же можно есть. Главное – правильно его приготовить", – говорит диетолог Эми Гудсон.

Диетолог советует сочетать в блюде клетчатку, сложные углеводы, белок и овощи, ведь это обеспечивает длительное ощущение сытости. И бургер прекрасно подходит для такого сочетания.

Чтобы сделать блюдо более полезным, следует использовать нежирный фарш – например, из говядины 90/10 (90% мяса, 10% жира). Котлету лучше положить в цельнозерновую булочку, добавить сыр, а вместо майонеза выбрать авокадо или другой легкий соус. Не забудьте об овощах: салат, помидоры, лук, грибы или карамелизированный лук.

"Если подать бургер с салатом, получите вкусное, питательное и полноценное блюдо из всех четырех групп продуктов", – добавляет эксперт.

Пицца

Кажется невероятным, но пицца тоже может быть частью здорового питания.

"Попробуйте цельнозерновую основу или тесто из цветной капусты – так уменьшится количество калорий и углеводов. Избегайте белых соусов, вместо этого используйте томатный соус или немного оливкового масла. Добавьте нежирное мясо, например курицу, сыр моцарелла и как можно больше овощей", – советует Гудсон.

Специалист предлагает интересные сочетания: руккола с инжиром и бальзамической глазурью, запеченный шпинат с мускатной тыквой и кедровыми орехами, или же карамелизированный лук с персиками и грецкими орехами.

Такие варианты пиццы не только содержат клетчатку и белок, но и помогают дольше оставаться сытыми, одновременно уменьшая количество насыщенных жиров. Идеальным дополнением будет салат.

Маффины

Большинство людей исключают маффины и другую выпечку из своего рациона, когда пытаются похудеть. Но Гудсон уверяет: существуют рецепты, которые делают маффины не только вкусными, но и полезными.

"Маффины из овса или овсяной муки – отличный вариант, ведь они богаче клетчаткой", – объясняет она.

Чтобы снизить калорийность, можно добавить в тесто орехи или фрукты, а сахар частично заменить альтернативными подсластителями. Интересный вариант – маффины с овощами.

"Есть бренды, которые специализируются на такой выпечке. Например, в компании Veggies Made Great первым ингредиентом в маффинах есть именно овощи", – отмечает эксперт.

Яйца

Еще один распространенный миф – во время диеты можно есть только яичные белки.

"Это абсолютно неправильно. Яйца – один из самых питательных продуктов, и они очень сытные", – отмечает Гудсон.

Сочетание белка и жира в яйцах обеспечивает ощущение насыщенности на несколько часов. Кроме этого, они содержат железо, витамин B-12, холин и другие полезные вещества.

"Яйца можно готовить по-разному: смешать с овощами на завтрак, съесть вареными как перекус или добавить в салат. Но самое главное – не отказывайтесь от желтка! Именно там сосредоточены основные питательные элементы", – подчеркивает диетолог.

