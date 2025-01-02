Вкусность, скрывающая опасность: почему вредно есть жареную пищу

Жареная пища давно стала неотъемлемой частью рациона многих людей, ведь она обладает непревзойденным вкусом и вызывает настоящее удовольствие. Однако за кулинарным удовольствием скрывается значительный риск для здоровья.

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Чрезмерное употребление таких блюд может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы, увеличению веса и даже развитию диабета. Издание eatthis.com рассказало, почему следует исключить из рациона жареную пищу.

Риск инсульта и инфаркта

Исследование, опубликованное в журнале Heart, выявило связь между употреблением жареных блюд и серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт и инсульт. Ученые проанализировали данные 17 исследований, охвативших более 560 тысяч человек и зафиксировавших 36 700 случаев сердечных проблем.

Результаты показали, что люди, потреблявшие больше жареной пищи, имели на 28% более высокий риск инфаркта и инсульта по сравнению с теми, кто ограничивал ее употребление.

Увеличение риска ишемической болезни сердца

Анализ также выявил, что приверженцы жареных продуктов на 22% чаще страдали от ишемической болезни сердца.

"Жареная пища содержит больше калорий, поскольку во время приготовления из нее испаряется вода, а впитывается жир или масло. Эти масла часто содержат трансжиры, которые повышают уровень вредного холестерина - ЛПНП", - отмечает эксперта по вопросам здравоохранения Эшли Китченс.

Высокий уровень ЛПНП способствует образованию атеросклероза – заболевания, вызывающего сужение артерий и сердечные недуги.

Риск сердечной недостаточности

Те, кто употребляет больше жареных блюд, имеют на 37% больший риск сердечной недостаточности. Кроме того, каждые дополнительные 114 г жареной пищи в неделю увеличивают риск сердечной недостаточности еще на 12%.

Увеличение веса

Увеличение веса – еще одно последствие употребления жареных блюд. Незначительное изменение массы тела может не вызывать беспокойства, однако постоянный набор веса часто приводит к росту индекса массы тела (ИМТ), что связано с риском хронических заболеваний.

Высший риск диабета 2 типа

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, подтвердило, что регулярное употребление жареной пищи связано с развитием диабета 2 типа.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья в течение 25 лет изучали данные более 100 тысяч человек. Оказалось, что те, кто ел жареную пищу 4-6 раз в неделю, имел на 39% больший риск развития диабета по сравнению с теми, кто делал это менее одного раза в неделю. А у тех, кто ел такие блюда 7 и более раз в неделю, риск повышался до 55%.

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