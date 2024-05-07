Вкусные изюм: почему замоченные полезнее сырых

Многие любят перекусывать изюмом. Но знаете ли вы, что замоченные в воде изюм полезнее сырых?

Это потому, что когда изюм замачивают на ночь и употребляют натощак, витамины, присутствующие на наружной кожуре изюма, растворяются в воде и лучше усваиваются организмом. Мы расскажем вам о пользе замоченных изюминок для здоровья.

Сбалансирует уровень соли и регулирует кровяное давление

Употребление замоченных изюминок утром – отличный способ поддерживать нормальное кровяное давление, поскольку они помогают сбалансировать содержание соли в организме. Таким образом они регулируют кровяное давление.

Изюм также содержит пищевые волокна, которые могут изменять биохимию кровеносных сосудов, делая их менее жесткими и снижая общий уровень артериального давления.

Содержит бор, который необходим для формирования костей

Изюм содержит кальций и другие минералы, такие как бор и фосфор, необходимые для крепких костей. Кроме того, эти питательные вещества помогают поддерживать крепкие зубы.

Поскольку замоченные изюм лучше усваивают питательные вещества, есть их утром полезно тем, кто страдает от проблем с костями. Регулярное употребление изюма также помогает от боли в суставах.

Является богатым источником железа и предотвращает анемию.

Анемия – это заболевание, которое часто встречается у женщин. Организм нуждается в железе для образования красных кровяных телец, а дефицит железа может вызвать анемию.

Изюм содержит железо, медь и витамины, необходимые для образования эритроцитов. Ежедневно съедая горсть замоченных изюма, вы сможете предотвратить дефицит железа.

Содержит натуральные сахара, которые уменьшают тягу к сладкому.

Изюм содержит природные сахара, такие как фруктоза и глюкоза, и замачивание изюма утром уменьшает тягу к сладкому в течение всего дня.

Кроме того, изюм дарят ощущение сытости. По этим двум причинам изюминки входят в состав многих диет для похудения.

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