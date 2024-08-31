Вкусный фрукт, поддерживающий здоровье костей: чем полезен инжир

Инжир является отличным вариантом для тех, кто стремится насладиться сладким без лишнего употребления рафинированного сахара. Однако этот фрукт не только удивляет своим вкусом.

Диетологи отмечают, что инжир отлично подходит для тех, кто стремится укрепить свои кости. Больше о преимуществах этого фрукта пишет издание eatthis.com.

"Инжир является отличным источником как кальция, так и магния, которые являются ключевыми для сохранения прочности костной ткани. Приблизительно четыре плода обеспечивают около 60 миллиграммов кальция, что составляет 6% от рекомендованной суточной нормы", – отмечает диетолог Холли Кламер.

Более того, по словам Кламера, инжир способен подавлять активность остеокластов – клеток, отвечающих за разрушение костной ткани. Это делает фрукт важным как для профилактики, так и для лечения остеопороза.

Кроме этого, инжир содержит около 161 мг калия на один плод, а калий является важным элементом для поддержания здоровья костей. Исследование, опубликованное в 2015 году в журнале Osteoporosis International, демонстрирует, что бикарбонат и цитрат калия уменьшают потерю кальция и снижают риск резорбции костной ткани – процесса, который может привести к потере костной массы или ее ослаблению.

"Наше исследование подтвердило, что эти минеральные соли помогают предотвратить остеопороз, поскольку было зафиксировано снижение уровня резорбции костей", – отмечает доктор Гелен Ламберт.

Хотя инжир является отличным дополнением к рациону для поддержания здоровья костей и профилактики остеопороза, его польза на этом не заканчивается. Один плод инжира содержит 1,45 г клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения и снижает риск развития колоректального рака.

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