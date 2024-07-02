Влечение к вредным продуктам: какие сигналы подает организм

Спросите любого диетолога, и он обязательно согласится: ничто так не вредит похудению, как желание поддаться искушению. В отличие от голода, это чувство не исчезает даже после того, как вы вдоволь наелись.

Если не понять и не устранить причину этого желания, трудно добиться своих целей. Чтобы оставаться на пути к улучшению тела, узнайте, почему возникают различные виды нездоровых влечений в пищу и как их удовлетворить или преодолеть, пишет eatthis.com.

Сладости

Люди хотят сладкого по двум причинам: либо у них снизился уровень серотонина (часто встречающийся у женщин во время предменструального синдрома), либо они устали и ищут быстрой энергии в виде сахара и простых углеводов.

Вместо печенья и конфет выбирайте еду, богатую сложными углеводами. Эти продукты помогают повысить уровень энергии и серотонина. Например, хлеб с пророщенными изюмом и корицей имеет естественную сладость, которая помогает обуздать желание сладкого. Поджарьте ломтик этого хлеба в качестве перекуса, чтобы повысить энергию и улучшить настроение. Другой вариант – прогулка. Исследования показали, что физическая активность может повысить энергию и снизить желание сладкого.

Кофеин

Если вы постоянно пьете кофе, возможно организм просто обезвожен. Когда вашему телу не хватает воды, вы можете чувствовать себя уставшими.

Вместо того чтобы заварить еще одну чашку кофе, выпейте большой стакан воды. Это, вероятно, даст вам заряд энергии, в котором вы нуждаетесь. К тому же выбор воды вместо кофе поможет сохранить калории и, возможно, сбросить несколько килограммов.

Снеки и фасфуд

Если вы постоянно хотите чипсов или картофеля фри, у вас может быть низкий уровень натрия. Чаще это происходит после тренировки, когда организм теряет жидкость и соль через пот.

Хотя восстановить потерянный натрий для поддержания баланса жидкостей и регулирования артериального давления важно, вам не нужно есть жирную и калорийную пищу. Попробуйте анчоусы, слегка соленый попкорн или даже сельдерей и морковь, которые содержат природный натрий. Соблюдение более здорового выбора поможет вам не отставать от плана похудения.

Мясо

Если вы постоянно хотите сочных стейков и гамбургеров, ваше тело, вероятно, нуждается в железе, которое есть в этих блюдах.

Дефицит железа может замедлить метаболизм, поэтому важно удовлетворить потребность. Чтобы оставаться стройными, выбирайте нежирные куски говядины, выращенной на травах, менее калорийной. Добавьте в свой рацион обогащенные злаки, сухофрукты и темную листовую зелень.

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