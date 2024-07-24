Влияет на работу мозга: внезапный побочный эффект от комфортной пищи

Некоторые продукты, которые помогают вам успокоиться, могут также влиять на вашу способность оставаться сосредоточенным? Новые исследования, опубликованные в The American Journal of Clinical Nutrition исследователями из Университета штата Огайо, свидетельствуют, что один прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров может снизить уровень концентрации.

В исследовании приняла участие 51 женщина, каждая из которых прошла тест на внимание утром и повторно через пять часов после употребления либо еды с высоким содержанием насыщенных жиров, либо еды с более здоровыми ненасыщенными жирами (в этом случае – подсолнечное масло). Группа, которая употребляла пищу с насыщенными жирами, показала худшие результаты в тесте на внимание, чем группа, употреблявшая пищу с ненасыщенными жирами, пишет eatthis.com.

Следует отметить, что еда с ненасыщенными жирами также содержала высокое общее содержание жира – каждая порция имела 930 калорий и содержала 60 граммов жира. Однако группа, употреблявшая пищу на основе пальмового масла (насыщенного жира), на 11% хуже справлялась с тестом на внимание.

Для женщин с более серьезными случаями негерметичности кишечника не имело значения, какой тип жира они потребляли. Они имели непостоянный ответ, что мешало их способности оставаться внимательными во время теста.

Стефани Уррутия, диетолог во Всестороннем онкологическом центре Университета штата Огайо, объясняет, что употребление пищи с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, а также низким содержанием клетчатки может вредить кишечнику, вызывая воспаление.

"Когда кишечник воспаляется, плотные соединения пищеварительного тракта слабеют, оставляя отверстия в кишечнике. Эти промежутки могут позволить частично переваренной пище, токсинам и микробам проникать за пределы пищеварительного тракта, что может создать разные проблемы", – говорит она.

Токсин, мешавший участникам сосредотачиваться, называется эндотоксемией. Хотя исследование не определило точные процессы в мозге, результаты показали потенциальную связь между насыщенными жирами и осью мозга. Насыщенные жиры могут вызвать воспаление кишечника, которое может привести к воспалению в мозге. Это возможно, поскольку жирные кислоты могут преодолевать гематоэнцефалический барьер.

Итак, в следующий раз, когда будете есть пищу с высоким содержанием насыщенных жиров, обратите внимание, не становится ли вам трудно сосредоточиться.

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