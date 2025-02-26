Влияние ароматов: почему духи и моющие средства провоцируют головную боль

Головная боль – распространенная проблема, которая может иметь множество причин: от стресса до нехватки воды в организме. Однако, далеко не все знают, что обычные ароматы, в том числе парфюмерия и моющие средства, также могут провоцировать это неприятное состояние.

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Исследования показывают, что резкие запахи способны активировать нервные пути, вызывая боль у людей, чувствительных к химическим соединениям. Врач общей практики Лоуренс Каннингем рассказал изданию express.co, почему ароматы могут быть триггером головной боли и как избежать их негативного влияния.

Почему духи могут вызывать головную боль?

Известно, что головная боль часто провоцируется обезвоживанием, стрессом и мышечным напряжением. Однако, по словам доктора Каннингема, сильные запахи, в том числе парфюмерия, также могут быть причиной этого состояния.

"Ароматы способны активировать определенные нервные пути в носу и мозге, что у некоторых людей может вызвать головную боль", – объяснил Лоуренс.

Доктор также отметил, что особенно чувствительны к этому триггеру люди, которые плохо переносят определенные химические соединения, содержащиеся в духах.

"Были пациенты, которые жаловались на мигрени, вызванные именно интенсивными ароматами. Это объясняется тем, что запахи могут влиять на тройничный нерв – тот самый, что отвечает за чувствительность лица, а также за такие движения, как кусание и жевание", – добавил доктор.

Запахи в быту как причина головной боли

Взгляды доктора Каннингема подтверждает и Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Согласно ее рекомендациям, источниками проблем могут быть не только парфюмерия, но и бытовая химия, освежители воздуха, шампуни и моющие средства.

"Если у вас болит голова после уборки, возможно дело в использовании моющих средств. Химические соединения в духах и ароматизированных освежителях воздуха также могут стать триггером", – отмечает NHS.

Организация советует людям, склонным к таким реакциям, избегать средств с сильными ароматами, выбирать натуральные освежители воздуха и чистящие средства, а также как можно чаще проветривать помещение. Если же проблему создают духи коллег, можно попытаться поставить на рабочий стол вентилятор.

Комплексный подход к профилактике

Хотя сильные запахи могут играть свою роль, головная боль обычно вызывается комбинацией факторов. Доктор Каннингем подчеркивает, что для борьбы с этой проблемой нужен "многогранный подход". К главным триггерам кроме стресса и обезвоживания относятся также недостаток сна и бруксизм (скрежет зубами во время сна), который может вызвать головную боль и челюсть.

"Я всегда рекомендую соблюдать стабильный режим сна, поскольку это помогает уменьшить частоту головной боли. Также важно следить за водным балансом", – объясняет врач.

Кроме того, полезными могут быть физическая активность, йога, медитация и другие методы борьбы со стрессом.

Доктор Каннингем также советует вести дневник, чтобы отслеживать возможные триггеры головной боли. А если нужно быстрое облегчение, помочь могут безрецептурные обезболивающие, однако их следует принимать умеренно во избежание обратного эффекта.

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