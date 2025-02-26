Влияние ароматов: почему духи и моющие средства провоцируют головную боль
Головная боль – распространенная проблема, которая может иметь множество причин: от стресса до нехватки воды в организме. Однако, далеко не все знают, что обычные ароматы, в том числе парфюмерия и моющие средства, также могут провоцировать это неприятное состояние.
Исследования показывают, что резкие запахи способны активировать нервные пути, вызывая боль у людей, чувствительных к химическим соединениям. Врач общей практики Лоуренс Каннингем рассказал изданию express.co, почему ароматы могут быть триггером головной боли и как избежать их негативного влияния.
Почему духи могут вызывать головную боль?
Известно, что головная боль часто провоцируется обезвоживанием, стрессом и мышечным напряжением. Однако, по словам доктора Каннингема, сильные запахи, в том числе парфюмерия, также могут быть причиной этого состояния.
"Ароматы способны активировать определенные нервные пути в носу и мозге, что у некоторых людей может вызвать головную боль", – объяснил Лоуренс.
Доктор также отметил, что особенно чувствительны к этому триггеру люди, которые плохо переносят определенные химические соединения, содержащиеся в духах.
"Были пациенты, которые жаловались на мигрени, вызванные именно интенсивными ароматами. Это объясняется тем, что запахи могут влиять на тройничный нерв – тот самый, что отвечает за чувствительность лица, а также за такие движения, как кусание и жевание", – добавил доктор.
Запахи в быту как причина головной боли
Взгляды доктора Каннингема подтверждает и Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Согласно ее рекомендациям, источниками проблем могут быть не только парфюмерия, но и бытовая химия, освежители воздуха, шампуни и моющие средства.
"Если у вас болит голова после уборки, возможно дело в использовании моющих средств. Химические соединения в духах и ароматизированных освежителях воздуха также могут стать триггером", – отмечает NHS.
Организация советует людям, склонным к таким реакциям, избегать средств с сильными ароматами, выбирать натуральные освежители воздуха и чистящие средства, а также как можно чаще проветривать помещение. Если же проблему создают духи коллег, можно попытаться поставить на рабочий стол вентилятор.
Комплексный подход к профилактике
Хотя сильные запахи могут играть свою роль, головная боль обычно вызывается комбинацией факторов. Доктор Каннингем подчеркивает, что для борьбы с этой проблемой нужен "многогранный подход". К главным триггерам кроме стресса и обезвоживания относятся также недостаток сна и бруксизм (скрежет зубами во время сна), который может вызвать головную боль и челюсть.
"Я всегда рекомендую соблюдать стабильный режим сна, поскольку это помогает уменьшить частоту головной боли. Также важно следить за водным балансом", – объясняет врач.
Кроме того, полезными могут быть физическая активность, йога, медитация и другие методы борьбы со стрессом.
Доктор Каннингем также советует вести дневник, чтобы отслеживать возможные триггеры головной боли. А если нужно быстрое облегчение, помочь могут безрецептурные обезболивающие, однако их следует принимать умеренно во избежание обратного эффекта.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая еда вызывает тревогу и депрессию.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.