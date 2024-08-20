Влияние кофе на сердце: что нужно знать об этом популярном напитке

Новое исследование может порадовать тех, кто любит популярный напиток: постоянное употребление кофе способно оказывать положительное воздействие на ваше сердце. В диетических рекомендациях отмечено, что ежедневная норма в три-пять чашек черного кофе может быть частью здорового питания.

Что мы ищем в утреннем кофе? Кофеин. Это вещество является наиболее распространённым природным стимулятором в мире, пишет eatthis.com.

Кофеин обладает уникальной способностью проникать через гематоэнцефалический барьер, стимулирующий центральную нервную систему, повышая энергию, метаболизм, выносливость, бдительность и улучшая настроение. Однако чрезмерное количество может привести к побочным эффектам, таким как расстройства желудка, нервозность, тревога, нарушение сна и даже мигрени.

Несмотря на большое количество полезных биоактивных соединений, таких как антиоксиданты, большинство ученых сходятся во мнении, что кофеин оказывает положительное влияние на сердце. Это подтверждается исследованиями, которые обнаружили, что бескофеиновый кофе не оказывает такого же полезного влияния на сердечно-сосудистую систему, как кофе с кофеином. Далее мы рассмотрим, как употребление кофеинового кофе может помочь вашему сердцу.

Уменьшение риска сердечной недостаточности

Согласно большому мета-анализу, опубликованному в журнале American Heart Association Circulation: Heart Failure, употребление кофе связано с риском сердечной недостаточности. Чем больше кофе люди потребляли, тем ниже риск развития этой болезни. Например, исследование Framingham Heart Study продемонстрировало снижение риска сердечной недостаточности на 5-12% за каждую выпитую чашку кофе по сравнению с теми, кто ее не пил. Это подтверждает мнение, что именно кофеин влияет на здоровье сердца.

Доктор Дэвид Као из медицинской школы Университета Колорадо отметил: "Хотя многие считают кофе и кофеин вредными для сердца из-за ассоциаций с повышенным сердцебиением и высоким давлением, исследование показывает, что кофеин, наоборот, может снижать риск сердечной недостаточности".

Антиоксиданты кофе сражаются со свободными радикалами

Кофе как натуральный растительный продукт является богатым источником антиоксидантов, особенно полифенолов. Эти вещества помогают уменьшить системное воспаление и нейтрализуют свободные радикалы, что способствует улучшению состояния сердца. Полифенолы способствуют улучшению работы сосудов, повышению уровня "хорошего" холестерина, уменьшению уровня "плохого" холестерина и снижению воспаления.

Временное повышение АД

Кофе может временно ускорять пульс и повышать АД. У привычных кофеина людей этот эффект менее выражен, чем у тех, кто редко пьет кофе. Если у вас нормальное давление, кратковременное повышение не опасно. Однако людям с гипертонией следует проконсультироваться с врачом по поводу употребления кофе.

Снижение риска сосудистых заболеваний

В систематическом обзоре 53 исследований, опубликованном в Circulation, было обнаружено, что те, кто потреблял 3-5 чашек кофе в день, имели на 10% меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто пил меньше кофе или более 6 чашек на день. день.

Употребление кофе может быть полезно для сердца большинства людей. Однако не следует перегружать напиток сахаром и другими калорийными добавками. Реакция на кофе индивидуальна, поэтому нет универсального количества, подходящего всем. Беременным женщинам и людям с гипертонией следует проконсультироваться с врачом по поводу употребления кофе.

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