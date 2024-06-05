Какие напитки вызывают пятна на зубах: что следует знать

Не нужно полностью отказываться от всех этих напитков, потому что они обычно оставляют неприглядные пятна на зубах. Eatthis рассказал, как люди могут избавиться от этой проблемы и не беспокоиться за здоровье.

Кофе

Кофе, любимый утренний напиток, который помогает быстрее проснуться утром, может способствовать изменению цвета зубов. Она содержит некоторые хромогены – высокопигментированные молекулы, вызывающие окраску поверхности. Кроме того, содержащиеся в кофе танины способствуют лучшему соединению с этими пигментными молекулами, а следовательно, усиливают окраску.

Чай

Многие считают чай здоровой альтернативой кофе. Однако этот напиток также содержит хромогены и танины, которые вызывают окраску на поверхности эмали, но более интенсивную, чем кофе, благодаря своей большей способности связываться с зубами. Однако если вы добавляете молоко, это может уменьшить окрашивание, поскольку казеин, содержащийся в молоке, препятствует прилипанию таннинов к зубу.

Белое вино

Интересно, что красное вино менее вредно для зубной эмали, чем белое, хотя оба кислые, а следовательно, приводят к эрозии. Однако белое вино более кислое, что делает зубы восприимчивыми к пятнам. После питья этого напитка желательно не чистить зубы не менее 30 минут, чтобы дать ротовой полости естественную защиту от воздействия кислотности.

Ягоды

Ягоды являются еще одним источником проблем из-за своей пигментации и кислотности, несмотря на то, что они считаются здоровой закуской. Поэтому поверхность зубов становится уязвимой и легко окрашивается. Поэтому после ягодного сока или ягод лучше пожевать сельдерей или салат – они очистят эмаль во время жевания.

Напитки с содержанием сахара

Такие напитки, как газировка, энергетические и спортивные напитки, имеют не только высокую кислотность, но и избыток сахара. Это приводит к разрушению эмали, из-за чего пятна лучше проникают внутрь.

Кроме того, обнажение дентина, являющегося внутренней частью зуба, приводит к появлению желтоватого оттенка. Если избежать этого невозможно, то питье через соломинку ограничит контакт между напитками и поверхностью зубов.

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