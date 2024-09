Влияние продолжающихся до 1 минуты упражнений: секретный эффект, о котором говорит наука

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) стали популярными благодаря их способности обеспечить необходимые результаты за вполне короткое время. Кроме того, некоторые исследования показали, что даже короткие 4-секундные нагрузки на велотренажере, могут улучшить сердечно-сосудистую систему и нарастить мышечную массу.

Новые данные, опубликованные в European Heart Journal, свидетельствуют, что упражнения, продолжающиеся всего 60 секунд, могут существенно улучшить общее состояние здоровья, ускорить похудение и предотвратить болезни. Как это работает и что может помочь улучшить здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Как сидячий стиль жизни влияет на здоровье

Чтобы компенсировать вред от длительного сидения, делайте перерывы каждые 30 минут. Вставайте во время разговора по телефону или выполняйте простые упражнения, чтобы размять тело. Последние исследования показывают, что для значительного уменьшения негативного влияния сидения, нужно в течение 3 минут выполнять умеренные или энергичные упражнения на каждый час сидения. Это может снизить риск преждевременной смерти на 30%.

Активность улучшает здоровье

Новые исследования доказывают, что для того, чтобы компенсировать один час сидения, достаточно всего пяти минут умеренной физической активности. Результаты теста сердечно-легочной функции более 2000 участников доказывают, что чем меньше вы проводите время сидя и больше двигаетесь, тем лучше ваше здоровье, общая форма и самочувствие.

Необходимость движений и прогулок

Сидячий и малоподвижный стиль жизни может негативно повлиять на вашу физическую форму и здоровье в долгосрочной перспективе. Такой пассивный стиль жизни может привести к набору веса, плохому сну, повышению риска сердечных заболеваний и ранней смерти. Кроме того, такой ритм жизни может снизить когнитивную функцию и увеличить отвлечение. Поэтому, для улучшения вашей производительности, лучше делать небольшие перерывы во время работы и больше времени гулять на свежем воздухе.

Разминка во время работы

Чтобы противостоять негативным эффектам длительного сидения, делайте мини-упражнения в течение дня. Например, двухминутная прогулка или короткий сеанс приседаний могут компенсировать вред от сидения в течение 30 минут. Учёные также показали, что даже 20 секунд подъёма по лестнице во время дня может улучшить вашу физическую форму.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой эффект следует ожидать после утренних тренировок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.