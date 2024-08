Побочный эффект от утренних тренировок: результаты исследования

Утренние упражнения могут повысить ваш метаболизм и помочь эффективнее усваивать сахар и жиры. Хотя физические упражнения в любое время суток полезны для здоровья, однако утренние тренировки могут быть особенно выгодными.

Какие преимущества утренней тренировки и чем они отличаются от любых других физических активностей в течение суток? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Как утренние тренировки ускоряют метаболизм?

Циркадные часы регулируют ваши физиологические циклы в течение дня, включая гормоны, температуру тела и режим сна. Это связано с уровнем мелатонина, который помогает вам расслабиться, хорошо спать и чувствовать бодрость с утра.

Исследования на мышах показали, что физические упражнения утром стимулируют метаболизм больше, чем вечером. Утренние тренировки активируют генные программы в мышцах, что улучшает метаболические процессы. А потому, утренние тренировки могут быть более эффективным для вашего тела.

Есть ли вред от ночных тренировок?

Вечерние тренировки также эффективны для сжигания калорий и активизации метаболизма. Учтите, что важно заниматься физическими упражнениями в то время, которое подходит именно вам, поскольку согласно исследованиям, метаболизм продолжает работать активно еще несколько часов после вечерней тренировки.

В частности, метаболические реакции быстрее происходят в течение активной части дня. Однако, результаты не подтверждают, лучше тренироваться именно утром или вечером. Для более точных выводов нужны дальнейшие исследования и наблюдения по этой теме.

