Внешний вид и рацион: 7 продуктов, которые провоцируют появление морщин на лице

Старение кожи - естественный процесс, который со временем касается каждого из нас. Однако не все знают, что не только солнце, но и привычные продукты могут ускорять появление морщин.

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Питание играет ключевую роль в сохранении молодости кожи, поэтому стоит обращать внимание на то, что мы едим. Издание eatthis.com рассказывает о семи продуктах, которые могут негативно влиять на состояние вашей кожи и способствовать её старению.

Сладкий йогурт

Сахар скрывается не только в выпечке. Даже йогурт, который считается полезным, может содержать избыточное количество сахара. Когда вы потребляете сахар, он вступает в реакцию с коллагеном и эластином - белками, отвечающими за упругость и молодость кожи. В результате кожа теряет эластичность, становится дряблой и менее подтянутой. Кроме того, как указано в исследовании Clinics in Dermatology, сахар усиливает вредное воздействие ультрафиолета, ускоряя старение кожи.

Холодный кофе

Ежедневная привычка пить холодный кофе через соломинку – не так безопасна, как кажется. Во-первых, чрезмерное потребление кофеина может мешать полноценному сну. А именно ночью происходит обновление клеток, поэтому плохой сон замедляет процессы восстановления, что приводит к раннему старению.

Во-вторых, как указано в журнале Acta Clinica Croatica, постоянные мимические движения, например, сосание через трубочку, способствуют формированию микроморщин вокруг рта. Вместо этого лучше выбирать горячий зеленый или черный чай – они снижают воспаление и помогают поддерживать эластичность кожи.

Цитрусовые фрукты

Лимоны, лаймы, грейпфруты и апельсины – отличные источники витамина C и освежающий перекус в жаркую погоду. Однако сок этих фруктов может быть опасным для кожи. Если он попадет на кожу и будет подвергнут солнечному свету, это может вызвать фотосенсибилизацию – повышенную чувствительность к солнцу.

Как говорится в публикации Journal of Travel Medicine, это грозит сильными солнечными ожогами, пигментными пятнами и глубокими морщинами. И, что хуже всего, может сопровождаться болью.

Бекон

Этот популярный продукт может негативно сказаться на внешнем виде. Около 68% калорий в беконе приходится на жиры, причем почти половина из них – насыщенные. Эти жиры провоцируют воспаление, способствуют набору веса и ухудшают состояние кожи.

Кроме того, бекон содержит нитрат натрия, который, как выяснили учёные в исследовании European Cytokine Network, усиливает окислительный стресс – процесс, разрушающий коллаген и эластин. Это приводит к преждевременному старению и дряблости кожи. Если не готовы полностью отказаться от любимого продукта - выбирайте варианты без нитратов, с менее чем 2 г жира и максимум 1 г насыщенных жиров.

Алкогольные напитки

После вечера с вином или коктейлями часто ощущается сильная жажда - и это сигнал не только об обезвоживании организма, но и кожи. Недостаточная гидратация делает морщины более заметными, а со временем постоянное потребление алкоголя приводит к потере упругости кожи.

Согласно обзору в журнале Nutrients, алкоголь снижает уровень витамина А – необходимого для синтеза коллагена и обновления клеток. Его недостаток делает кожу тусклой и дряблой. Вывод: чем меньше алкоголя – тем дольше ваша кожа будет оставаться молодой.

Маргарин

Популярная замена сливочного масла – маргарин – часто содержит трансжиры, которые образуются в процессе частичной гидрогенизации масел. Они вредят не только сердцу, но и внешнему виду.

В публикации Food and Chemical Toxicology отмечается, что трансжиры делают кожу более чувствительной к ультрафиолету, который разрушает белковую структуру кожи. Другие исследования также указывают, что маргарин вызывает хроническое воспаление, которое только ускоряет старение и образование морщин.

Замороженные блюда и пицца

Исследование 2013 года показало, что женщины с низким кровяным давлением имели менее выраженные морщины по сравнению с теми, у кого давление было выше. Один из главных виновников повышенного давления – избыток соли.

Замороженные пиццы и готовые обеды часто содержат избыточное количество натрия. Рекомендуется употреблять 2300 мг натрия в сутки. Чрезмерное содержание соли не только вредит здоровью, но и негативно влияет на состояние кожи.

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