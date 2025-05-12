Магия детоксикации: стоит ли пить активированный уголь

Активированный уголь в последние годы стал настоящим хитом среди поклонников здорового образа жизни. Его добавляют к сокам, коктейлям и даже десертам, обещая мгновенный детокс и очищение организма.

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Но, несмотря на популярность, далеко не всем известно, как оно действует на самом деле. Издание eatthis.com объясняет, чем полезен активированный уголь, какие риски они несут и как употреблять его безопасно.

Активированные угли обработаны так, чтобы быть чрезвычайно абсорбирующим и безопасным для употребления. В нем есть миллионы маленьких пор, похожих на губку, поглощающие все, что попадает в организм через желудочно-кишечный тракт. Оно настолько мощное, что часто используют в больницах, чтобы вывести токсины после отравления или передозировки лекарствами.

Это заставило специалистов задуматься: "Если уголь способен поглощать токсины и лекарства, не могут ли они иметь другие полезные эффекты?".

И это действительно так – оно имеет целый ряд преимуществ для здоровья, но при неправильном употреблении может быть и опасным.

Может повысить энергию

"Активированный уголь не даст вам энергии, как чашка кофе. Но он помогает избавлять организм от токсинов, что может повысить общий уровень энергии и улучшить здоровье. После нескольких недель употребления угля вы, возможно, почувствуете себя более энергичным", – отмечает диетолог Лорен Минчен, зарегистрированный диетолог.

Помогает при похмелье

Если вы чувствуете похмелье, активированный уголь может облегчить ваше состояние.

"Оно помогает очищать организм от токсинов, в частности, из печени и крови после алкоголя", – объясняет Минчен. Но стоит помнить, что угли не поглощают сам алкоголь, поэтому если вы все еще ощущаете последствия вечеринки, оно не сильно поможет.

Может помочь сделать живот более плоским

"Уголь помогает очистить кишечник. Это может уменьшить вздутие живота", – отмечает Минчен.

Уголь не сжигает жиры, но он может снизить чувство тяжести и облегчить ношение одежды.

Является мощным детоксикантом

"Активированный уголь выводит токсины из организма. Однако этот процесс не всегда безопасен. Когда уголь поглощает токсины, он также забирает из организма некоторые полезные вещества", – говорит Минчен.

Другие продукты, такие как овощи, фрукты или зеленый чай также являются природными детоксикантами, но они действуют гораздо мягче.

Как пить активированный уголь безопасно?

Прежде всего, следует знать, что некоторые люди описывают вкус активированного угля как цементный. Поэтому уголь в лимонаде или другом напитке может быть не таким вкусным, как вы ожидаете. Существуют определенные правила, которые следует придерживаться, чтобы избежать неприятных последствий.

Подходит не для всех

Если вы никогда не пробовали очищение, лучше начать с чего-то без угля. Минчен советует: "Попытайтесь выпить сок, который не содержит угля. Это даст вам детоксикацию, но также будет поставлять необходимые питательные вещества для поддержания организма".

Люди, принимающие лекарства, должны избегать употребления угля

Активированные угли могут поглощать не только токсины, но и лекарства, витамины и минералы. Если у вас есть рецепты от врача, не следует совмещать их с углем.

Не злоупотребляйте

Если вы привыкли пить больше одного сока в день, пусть только один содержит уголь. "Уголь может поглощать огромное количество веществ, превышающих его массу в 100 раз, поэтому чрезмерное его употребление может привести к потере важных питательных веществ", – предупреждает Минчен.

Время – важное

"Лучше всего пить уголь через 3-4 часа после приема пищи. Иначе они могут мешать усвоению полезных веществ", – добавляет Минчен.

Пейте достаточно воды

Детоксикация через активированный уголь требует гидратации. Минчен советует пить не менее 2 литров воды, чтобы поддержать процесс выведения токсинов.

Следуя этим советам, вы сможете использовать активированный уголь с максимальной пользой для организма.

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