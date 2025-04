Витамин D: с чем употреблять, чтобы усилить эффективность

Принимать витамин D - это хорошая привычка, но чтобы получить максимальную пользу, нужно обращать внимание на то, с чем его сочетаете. Кроме того, если игнорировать правильное сочетание витамина с пищей, организм может усвоить лишь часть этого важного питательного вещества.

Видео дня

Какие продукты усиливают действие витамина D и что должно присутствовать в вашем рационе? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Витамин D является жирорастворимым веществом, а потому без жира в рационе организм может не получит его в достаточном количестве. Принимая витамин D, учтите, чтобы он хорошо усваивался, принимайте добавку вместе с продуктами, которые содержат полезные жиры.

При этом вам необязательно менять рацион. Например, во время еды или после, сочетайте его со столовой ложкой ореховой пасты, яйцом, кусочком авокадо, оливковым маслом, лососем, горстью семечек или несколькими орехами.

Кроме того, взрослым до 70 лет следует получать не менее 600 МЕ витамина D в сутки, а после 70 - 800 МЕ. Чтобы витамин D хорошо усвоился в полной мере, достаточно примерно 10 граммов жира на прием. Такой подход помогает организму полностью усвоить витамин D и извлечь из него максимум пользы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему каждый день следует употреблять витамин D.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.