Витамин D: преимущества ежедневного употребления и лучшие источники

Витамин D поддерживает здоровье костей, мышц и иммунной системы, а также помогает в передаче сигналов между мозгом и телом. Исследование подтвердило, что добавки витамина D могут снижать риск аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, употребление витамина D или его сочетание с омега-3 может оказать положительное влияние на профилактику аутоиммунных заболеваний. Подробно об этом открытии и важности регулярного приема добавок для укрепления здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Добавление витамина D и омега-3 жирных кислот в виде добавок может снизить воспаление и улучшить иммунитет. Для определения этого в исследовании приняли участие 25 871 взрослый со средним возрастом 67 лет, которые ежедневно принимали 2000 МЕ витамина D и 1000 мг омега-3.

Во время пятилетнего наблюдения добровольцы сообщали о случаях аутоиммунных заболеваний, таких как артрит, псориаз или заболевания щитовидной железы. Результаты, опубликованные в журнале BMJ, показали, что ежедневное употребление витамина D снижает риск аутоиммунных заболеваний на 22%. Кроме того, у участников, которые принимали витамин D в течение трех лет было зафиксировано на 39% меньше случаев аутоиммунных заболеваний.

Эти результаты подчеркивают, как нетоксичные добавки могут способствовать предотвращению серьезных заболеваний. Важно отметить, что эффект витамина D стал более выраженным после двух лет регулярного приема добавок.

Чтобы получить достаточно витамина D, необходимо много времени находиться под солнечным светом, а также, употреблять продукты с высоким содержанием этого витамина. Для обеспечения достаточного уровня витамина D следует употреблять лосось, грибы, а также обогащенное молоко (коровье или соевое).

