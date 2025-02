Витамин D: для чего необходим и как восполнить дефицит в зимний период

Витамин D чрезвычайно важен для здоровья костей, поскольку он помогает усваивать кальций и предотвращает развитие остеопении и остеопороза. Кроме здоровья костей, витамин D имеет ключевое значение для сердечно-сосудистой системы, метаболической функции и гормонального баланса.

Однако дефицит этого витамина, особенно в зимний период, когда не хватает солнечных дней, может увеличить риск серьезных заболеваний, таких как диабет, рак и деменция. Что стоит знать об этом витамине и как избежать его дефицита, рассказали в Eat This, Not That.

Как выявить наличие нехватки витамина D?

Витамин D важен для здоровья, поэтому его дефицит может быть распространенной проблемой, особенно среди тех, кто не потребляет достаточно молочных продуктов. Обычно для точной проверки уровня витамина D, врач назначает анализ крови. Однако, если вы не имеете времени или не хотите обращаться к специалисту, существуют другие способы диагностики, которые включают симптомы, такие как усталость, боль в костях, выпадение волос и частые заболевания. Однако стоит учитывать, что эти признаки также могут указывать на другие проблемы.

Как восполнить дефицит витамина?

Витамин D3 можно приобрести без рецепта, тогда как D2 нужен для людей, которые имеют проблемы с его усвоением. В любом случае определить правильную дозировку витамина D может врач, который учитывает ваши персональные особенности, состояние здоровья и результаты анализа.

Кроме того, не забывайте, что витамин D является жирорастворимым, а потому для лучшего усвоения его следует принимать вместе с пищей, содержащей жиры. В частности, источниками этого витамина являются молочные продукты, яичные желтки, брокколи, грибы, капуста и рыба (сардины и лосось).

Как определить его эффективность?

Чтобы витамин D работал на полную, важно сочетать его с другими полезными веществами. Например, магний необходим для правильного метаболизма витамина D, а потому важно обеспечить его достаточный уровень через пищу или пищевые добавки. Ешьте больше листовой зелени, орехов, бананов, йогуртов и рыбы для покрытия потребности в магнии.

