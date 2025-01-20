Воздействие витамина D на мочевой пузырь: о чем говорит наука
Синдром чрезмерно активного мочевого пузыря может быть неприятным заболеванием, однако с ним вполне можно бороться. Если вы хотите попробовать альтернативу медикаментозному лечению, новое исследование что было проведено исследователями в Израиле подтвердило, что есть пищевая добавка, которая способна облегчить это состояние.
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Четырьмя израильскими исследователями в области здравоохранения и акушерства и гинекологии был проведен мета-анализ, относительно гиперактивности мочевого пузыря. Они пересмотрели исследования по этой теме, проведенные в августе 2020 года, по недержанию мочи и проблем с тазовым дном, а также расстройства нижних мочевых путей. Это исследование поможет улучшить понимание и лечение этих состояний.
Большинство исследований (6 из 7) указывают на связь между дефицитом витамина D и развитием недержания мочи, а другие два исследования подтвердили его эффективность в лечении этой проблемы. Это свидетельствует, что достаточный уровень витамина D способен улучшить здоровье мочеиспускания.
Таким образом витамин D способен не только укреплять кости, поддерживать иммунитет и улучшать настроение, а также может помочь улучшить функционирование мочевого пузыря, укрепляя мышцы тазового дна. Зато низкий уровень витамина D может повысить риск рака мочевого пузыря, а потому важно получать достаточно витамина D для общего здоровья.
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