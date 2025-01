Необходимые витамины и компоненты, которые стоит включить в рацион после 50 лет

С возрастом важно внимательно следить за питанием, обеспечивая достаточное количество питательных веществ, таких как витамины и минералы, особенно при приеме лекарств. Кроме того, пожилые люди часто имеют пониженную способность усваивать витамины, в частности B12, что может привести к усталости, а потому для предотвращения дефицитов стоит убедиться, что продукты, которые вы едите, имеют все необходимые питательные элементы.

Чтобы улучшить свой рацион, следует обратиться за советом к врачу, что поможет составить меню, которое будет обеспечивать нужными продуктами и витаминами. Что есть, чтобы прожить дольше и какие витамины необходимы организму после 50 лет, рассказали в Eat This, Not That.

Витамин B6

С возрастом сложнее усваивать витамин, а некоторая пища не может обеспечивать его достаточное количество. В частности, мужчинам в возрасте от 51+ нужно 1,7 мг витамина B6 в сутки, а женщинам 51+ - 1,5 мг. Лучшими пищевыми источниками В6 считаются: тунец, лосось, печень, куриное филе, говяжий фарш. Для вегетарианцев: обогащенные хлопья, картофель, бананы, кабачки, орехи. Также, по назначению врача можно дополнить их содержание биодобавками.

Белок

С возрастом мышечная масса постепенно уменьшается, и этот процесс можно замедлить благодаря регулярному поднятию веса и достаточному потреблению белка. Особенно полезны продукты с лейцином: молоко, греческий йогурт, нежирное мясо, рыба, эдамаме, тофу и соя. Важно получать белок из различных источников, таких как птица, морепродукты, яйца, фасоль и чечевица. Для лучшего эффекта, распределяйте потребление белка равномерно в течение дня.

Витамин D

Взрослым до 70 лет рекомендуется потреблять 600 МЕ витамина D в сутки, а после 70 - 800 МЕ. Витамин D помогает усваивать кальций, укрепляет кости и снижает риск остеопороза. Лучшие источники — жирная рыба (лосось, скумбрия, форель), говяжья печень, яйца и сыр, а также обогащенные молоко, йогурт и хлопья. Если потребление с пищей недостаточное, проконсультируйтесь с врачом относительно добавок.

Витамин B12

Чтобы получать 2,4 мкг витамина B12 в день, особенно после 50 лет, обратите внимание на рацион и возможные добавки. Некоторые лекарства (например, от рефлюкса или диабета) уменьшают его усвоение, а потому врач может рекомендовать сдать анализ крови после 60 лет. Ешьте печень, моллюски, говядину, сухие завтраки, консервированный тунец, пищевые дрожжи или другие обогащенные продукты.

