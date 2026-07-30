Во Франции зафиксировали первый автохтонный случай заражения вирусом чикунгунья: что это означает

Во Франции впервые с начала 2026 года подтвердили местный случай заражения вирусом чикунгунья. Речь идет о пациенте, который не выезжал в страны, где эта инфекция широко распространена, что свидетельствует о передаче вируса внутри страны через укусы комаров.

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Об этом пишет Le Figaro. Издание ссылается на французское государственное агентство общественного здравоохранения Santé publique France.

Первый автохтонный случай в 2026 году

Во французской службе здравоохранения сообщили, что первый автохтонный случай чикунгуньи в этом году выявлен в департаменте Тарн в регионе Окситания.

Автохтонным называют случай, когда человек заразился непосредственно на территории страны, а не привез инфекцию из-за рубежа.

До этого все подтвержденные случаи чикунгуньи во Франции были завезенными и касались людей, вернувшихся из регионов, где вирус циркулирует постоянно.

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Также выявлен новый случай заражения вирусом Западного Нила

Помимо чикунгуньи, французские медики подтвердили ещё один местный случай заражения вирусом Западного Нила.

Его зарегистрировали в департаменте Буш-дю-Рон после того, как в середине июля первый автохтонный случай этого заболевания обнаружили в Восточных Пиренеях.

Вирус Западного Нила также передается комарами. Основными его естественными переносчиками являются птицы, однако инфекция может передаваться людям и лошадям. У части больных она способна вызывать серьезные неврологические осложнения.

Во Франции также фиксируются местные случаи денге

На прошлой неделе французские медики сообщили о двух не связанных между собой местных случаях лихорадки денге. Их выявили в департаментах Тарн и Эро.

В то же время с 1 мая по 26 июля в стране зарегистрировали:

- 87 завезенных случаев чикунгуньи;

- 261 завезенный случай денге;

- 9 завезенных случаев вируса Зика.

Все три инфекции переносят тигровые комары (Aedes albopictus).

В прошлом году Франция столкнулась со вспышкой тропических вирусов

По данным Santé publique France, в 2025 году в континентальной Франции было зафиксировано более 800 автохтонных случаев чикунгуньи, 29 местных случаев денге и 62 случая лихорадки Западного Нила в 17 департаментах.

Случаи заражения вирусом Западного Нила впервые были зарегистрированы даже в регионах Иль-де-Франс и Нормандия.

Чикунгунья, денге и вирус Западного Нила относятся к инфекциям, передающимся через укусы комаров. Выявление автохтонного случая означает, что заражение произошло непосредственно на территории Франции, а не было завезено из другой страны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что в Украине уже фиксируются завезенные случаи чикунгуньи. По её словам, несколько медицинских учреждений, в частности Александровская клиническая больница Киева, уже подтвердили это заболевание у пациентов, вернувшихся из-за границы.

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