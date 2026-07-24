Во Львове медики спасли зрение 17-летнему подростку, в глаз которого влетела металлическая проволока. Фото

Во Львове врачи Детской больницы Святого Николая спасли зрение 17-летнему Михаилу из Закарпатья, в глаз которого попала двухсантиметровая проволока от болгарки. Осколок проволоки задел веко, прошел сквозь роговицу, конъюнктиву и застрял буквально в миллиметрах от хрусталика.

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Во время операции врачи удалили инородное тело, не повредив при этом те ткани глаза, которые не восстанавливаются, и в настоящее время зрение парня восстановилось на 100%. Об этом случае рассказали на странице больницы.

Как произошла травма

До того, как произошёл несчастный случай, у парня было чрезвычайно острое зрение – 120%.

В тот день Михаил вместе с другом ремонтировал в гараже мотоцикл. Парень работал с болгаркой, когда оторвался кусок проволоки и попал прямо ему в глаз.

"Внезапно от металлической щетки оторвался кусок острого проволоки и с огромной скоростью попал прямо в левый глаз Михаила", – рассказали в больнице.

Парня отправили в Детскую больницу Святого Николая

В местной больнице оценили тяжесть случая и немедленно отправили юношу во Львов – в Детскую больницу Святого Николая.

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"Ситуация была сложной: сантиметровый осколок проволоки задел веко, прошел сквозь роговицу, конъюнктиву и застрял буквально в миллиметрах от хрусталика. Если бы он пробил его, то развилась бы катаракта. А если бы проволока прошла насквозь, то произошло бы мгновенное вытекание внутриглазной жидкости", – говорится в материале.

Мальчику сразу начали делать операцию, она длилась 40 минут.

Врачи спасли зрение юноше

Во время операции врачи ювелирно удалили инородное тело, не повредив при этом те ткани глаза, которые не восстанавливаются. После этого наложили три микрошва.

После этого начался процесс восстановления юного пациента. Отмечается, что сначала зрение подростка упало до 10%, однако с каждым днём улучшалось и в конце концов восстановилось полностью.

"Сразу после травмы зрение Михаила упало до критических 10%, но с каждой неделей глаз уверенно заживал. И на последнем контрольном осмотре медики констатировали: у парня, хотя и появился астигматизм из-за рубца, но его зрение восстановилось до 100%. И это замечательный результат", – отметили в больнице.

По словам детского офтальмолога Анны Заяц, можно считать, что мальчику повезло, ведь если бы проволока вошла под другим углом, последствия были бы гораздо тяжелее.

"Ему очень повезло! Если бы проволочка вошла под другим углом – последствия были бы гораздо тяжелее. Это очень удачный случай и для пациента, и для нас, врачей", – отметила врач.

Напоминание о технике безопасности

В больнице добавили, что этот случай со счастливым исходом – еще один повод напомнить всем о необходимости соблюдать правила техники безопасности. Ведь нарушение безопасности могло стоить Михаилу не только потери зрения, но и самого глаза. Защитные очки стоят считанные гривны, однако именно они способны защитить от таких несчастных случаев, напомнили в больнице.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что во Львове врачи спасли 28-летнюю женщину с крайне тяжелой формой пневмонии, у которойпочти полностью отказали легкие. Пациентку в критическом состоянии доставили из Волыни после того, как другие медучреждения не смогли взяться за лечение.

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