Во Львове врачи удалили из глаза мужчины 12-сантиметрового гельминта: заразился из-за укуса комара на отдыхе. Фото

Хирурги-офтальмологи во Львове из-под конъюнктивы правого глаза 60-летнего пациента достали 12-сантиметрового паразита. Как выяснилось, мужчина заразился дирофилярией из-за многочисленных укусов комаров.

Операцию проводили специалисты Первого медицинского объединения Львова. Паразитологическая лаборатория областного центра контроля и профилактики болезней подтвердила, что это дирофилярия.

Как заболел львовянин

Мужчина еще в мае отдыхал в санатории в Одессе, где его часто кусали комары. В июне в углу его правого глаза появилась припухлость. Но она со временем исчезла, и только в июле мужчина начал чувствовать зуд, дискомфорт и заметил покраснение глаза.

С этими симптомами он обратился к врачам. Во время оперативного вмешательства офтальмологи удалили паразита.

"Для сравнения: в 2024 году также было зарегистрировано четыре случая этой паразитарной болезни", – отметили в центре контроля и профилактики болезней.

Что такое дирофиляриоз

Дирофиляриоз является зоонозным гельминтозом, который вызывают гельминты рода Dirofilaria (на фото ниже – гельминт, которого львовские врачи извлекли из глаза пациента в прошлом году). Зоонозной называют инфекционную болезнь животных, которая способна иногда передаваться от животного к человеку.

У людей дирофиляриоз протекает обычно бессимптомно. А заметить его можно по подкожным узлам, возникающим через некоторое время на местах поражения. При поражении глаза – а это происходит почти в 45% случаев– возникают узлы под кожей век.

В организм человека личинка гельминта попадает через укус комара. Сначала на месте укуса комара появляется небольшое уплотнение, которое впоследствии может вырасти до размеров опухоли. Но с момента заражения человека до образования опухоли может пройти от одного месяца до двух лет.

Кроме ощущения перемещения, в месте локализации паразита может чесаться, печь; само место может отекать и краснеть. Могут быть жалобы на головную боль и общее недомогание.

Как защититься от заражения

В первую очередь надо позаботиться о репеллентах и других средствах, отпугивающих комаров.

Также надо не забыть о защитных средствах для домашних животных. Поскольку именно они являются источниками инвазии, необходимо проводить периодическую дегельминтизацию животных.

А при признаках дирофиляриоза обращайтесь к врачам, советуют они.

