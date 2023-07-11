Во Львовской области у 24-летней девушки из-под глаза вытащили 14-сантиметрового гельминта
Во Львове медики вынули из глаза 24-летнюю девушку 14-сантиметрового гельминта. Пациентка два года прожила с паразитом.
Женщина даже слышала, как он двигается, но из-за насмешки не обращалась к медикам. Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
"Львовянка обратилась за медицинской помощью уже с болезненными ощущениями в месте образовавшейся в уголке глаза опухоли. Характерной для дирофиляриоза является миграция паразита", – рассказала врач-паразитолог Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Элла Матияш.
После визита к врачам опухоль и гельминт из глаза девушки удалили. Медики подчеркивают, что переносить глистов могут комары. Сначала на месте укуса комара появляется небольшое уплотнение, которое впоследствии может вырасти в размеры опухоли. Кроме ощущения перемещения, в месте локализации паразита может чесаться, печь, отекать краснеть. Могут быть жалобы на головные боли и общее недомогание.
Как защититься:
- позаботиться о репеллентах – средства, отпугивающие комаров;
- не забыть о защитных средствах для домашних животных;
- проводить периодическую дегельминтизацию животных, поскольку они являются источниками инвазии.
"А при признаках дирофиляриоза обращайтесь к специалистам!" – подчеркнули медики.
Напомним, в Волынской области медики извлекли из опухоли пациентки 20-сантиметрового гельминта. Паразит попал в тело женщины после укуса инфицированного комара.
Во Львове из глаза ребенка извлекли гельминта длиной более 10 см. Dirofilaria поселилась под передним отделом орбиты 3-летней девочки.
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