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Во Львовской области у 24-летней девушки из-под глаза вытащили 14-сантиметрового гельминта

Ольга Ганюкова
Новости медицины
1 минута
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Во Львовской области у 24-летней девушки из-под глаза вытащили 14-сантиметрового гельминта

Во Львове медики вынули из глаза 24-летнюю девушку 14-сантиметрового гельминта. Пациентка два года прожила с паразитом.

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Женщина даже слышала, как он двигается, но из-за насмешки не обращалась к медикам. Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"Львовянка обратилась за медицинской помощью уже с болезненными ощущениями в месте образовавшейся в уголке глаза опухоли. Характерной для дирофиляриоза является миграция паразита", – рассказала врач-паразитолог Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Элла Матияш.

После визита к врачам опухоль и гельминт из глаза девушки удалили. Медики подчеркивают, что переносить глистов могут комары. Сначала на месте укуса комара появляется небольшое уплотнение, которое впоследствии может вырасти в размеры опухоли. Кроме ощущения перемещения, в месте локализации паразита может чесаться, печь, отекать краснеть. Могут быть жалобы на головные боли и общее недомогание.

Как защититься:

- позаботиться о репеллентах – средства, отпугивающие комаров;

- не забыть о защитных средствах для домашних животных;

- проводить периодическую дегельминтизацию животных, поскольку они являются источниками инвазии.

"А при признаках дирофиляриоза обращайтесь к специалистам!" – подчеркнули медики.

Во Львовской области у 24-летней девушки из-под глаза вытащили 14-сантиметрового гельминта

Напомним, в Волынской области медики извлекли из опухоли пациентки 20-сантиметрового гельминта. Паразит попал в тело женщины после укуса инфицированного комара.

Во Львове из глаза ребенка извлекли гельминта длиной более 10 см. Dirofilaria поселилась под передним отделом орбиты 3-летней девочки.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская