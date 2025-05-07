Во сколько стоит завтракать: ответ специалиста-диетолога

Завтрак считается самым важным приемом пищи, но не меньшее значение имеет и время, когда его употребляют. От момента пробуждения до первого перекуса может зависеть уровень энергии, концентрация и даже эффективность обмена веществ.

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Диетологи отмечают: правильное начало дня может повлиять на ваше настроение, вес и общее состояние здоровья. Издание eatthis.com рассказывает, когда именно лучше всего завтракать, что есть после тренировки и что делать, если утренний аппетит вам не знаком.

Когда лучше всего завтракать?

Современные диетологи советуют не откладывать завтрак. "Оптимально – принять пищу в течение первого часа после пробуждения. Это обеспечивает мозг и тело необходимой энергией именно тогда, когда мы наиболее активны – утром. К тому же такая привычка помогает избежать вечерних перееданий, которые способствуют набору веса, потому что вечером мы менее подвижны и не тратим потребленные калории", – говорит диетолог Синтия Сасс.

Более того, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Physiology, лёгкий перекус перед выходом из дома может улучшить чувствительность к инсулину и уменьшить риск развития диабета. Учёные сравнивали метаболические реакции у людей с избыточным весом и у стройных после пропуска завтрака и после его употребления. Результаты показали: ранний прием пищи не только улучшал расход энергии (то есть количество сожженных калорий), но и снижал резистентность к инсулину. У людей с избыточным весом завтрак также активировал гены, связанные с расщеплением жировых запасов.

Что меняется, если вы тренируетесь утром?

Не имеет значения, потребляете ли вы полноценный завтрак или ограничиваетесь перекусом - главное, как вы это сочетаете с тренировками. Если ваша активность приходится на утро, Сасс советует разделить завтрак на две части.

Перед занятиями стоит отдать предпочтение легкоусвояемым углеводам, например, фруктам или овсянке. "Важно, чтобы эта пища не нагружала пищеварение и одновременно была быстрым источником энергии для тренировки. Таким образом вы избежите ощущения тяжести, которое часто возникает после жирной или белковой пищи, например, омлета с сыром", – говорит Сасс.

После физических упражнений наступает период восстановления: мышцы нуждаются в белке, а организм - в новой порции питательных веществ. В этот момент Сасс советует полноценно позавтракать.

"Выбирайте блюдо из овощей, постного белка, полезных жиров и небольшого количества углеводов", – рекомендует она. Один из её любимых вариантов - омлет с овощами, зеленью и авокадо, дополненный ягодами.

А если вам не нравится завтракать?

Не все испытывают голод по утрам. Так нужно ли заставлять себя есть? Сасс объясняет: "Не обязательно съедать полноценный завтрак, но что-то легкое употребить все же стоит".

Пропуск завтрака часто приводит к дефициту овощей, фруктов, цельнозерновых и белка в рационе – именно тех продуктов, которые должны присутствовать в течение дня, а не только в одном большом ужине со стейком.

Тем, кто не любит завтракать, Сасс предлагает простое решение: выбрать качественный протеиновый батончик и зелёный овощной сок без добавления сахара. Альтернативный вариант – доесть остатки вчерашнего ужина.

Она уверяет, что разница будет ощутимой. "Мои клиенты, которые начали завтракать, отмечают, что у них появляется больше энергии с утра, уменьшается желание постоянно перекусывать, наблюдается снижение веса и увеличение мышечной массы", – заключает эксперт.

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