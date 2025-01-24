Вода, кофе и зеленый чай: как эти напитки могут ускорить ваш метаболизм

Новый год – идеальное время для того, чтобы улучшить свою форму и добиться новых результатов в контроле веса. Один из самых простых способов поддержать метаболизм – это правильно выбирать напитки, не только увлажняющие, но и стимулирующие процессы сжигания жира.

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Издание eatthis.com опубликовало три напитка, которые получили признание среди экспертов и помогают активизировать метаболизм. Узнайте, как вода, кофе и зеленый чай могут стать вашими союзниками этим летом.

Основное правило

Чем проще напитки, тем лучше для вашего организма. Наверное, вы уже знаете, что напитки с высоким содержанием сахара, натрия и жиров могут перегрузить вашу систему, что сложнее поддерживать физический тонус. Поэтому, если есть возможность ознакомиться с составом напитков, предпочитайте ингредиенты понятные и простые.

Вода

Неудивительно, что вода занимает первое место посреди напитков для активизации метаболизма. Хотя известно, что вода выводит жир из организма, эксперт Серена Пун объясняет это с научной точки зрения. Она сообщила, что исследования показали, что вода помогает увеличить энергетические расходы вашего тела и превращает накопленный жир в энергию.

Кофе

Нутрициолог Лиза Московиц рассказала, что кофе с кофеином – это мощный стимулятор, помогающий повысить скорость метаболизма даже в состоянии покоя. Кофеин также способен снижать аппетит. Вот еще один интересный факт: ощущение голода после чашечки кофе на пустой желудок может быть сигналом от вашего тела: это означает, что кофеин начинает снижаться и вам поесть.

Зеленый чай

Зеленый чай способствует ускорению метаболизма. Московиц добавила, что зеленый чай содержит EGCG – соединение, которое по исследованиям увеличивает энергетические затраты в спокойном состоянии (это количество калорий, которые вы сжигаете, когда ваш организм не двигается). Кроме того, антиоксиданты в зеленом чае могут бороться с окислительным стрессом, что с течением времени может замедлять метаболические процессы.

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