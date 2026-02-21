Война изменила статистику онкологических заболеваний в прифронтовых громадах: рак диагностируют реже, но на более поздних стадиях

Во время полномасштабной войны в Украине количество выявленных случаев онкологических заболеваний уменьшилось. В то же время это не означает, что люди стали болеть реже. Наоборот – врачи и исследователи говорят об опасной тенденции поздней диагностики, вызванной уменьшением обращений к врачам и худшей доступностью обследований.

Об этом говорится в отчете, подготовленном исследовательским агентством Sense Research по заказу благотворительного фонда Mission Kharkiv. В рамках проекта были проанализированы официальные эпидемиологические данные за 2012–2024 годы, проведены интервью и фокус-группы с 35 врачами, а также опрошено 340 пациентов с онкологическими заболеваниями, проживающих в прифронтовых громадах Харьковской и Сумской областей.

"Тема проекта очень чувствительная, а подобные исследования – редкость в Украине. Мы работали в условиях существенных ограничений: нехватки достоверных эпидемиологических данных, внутренней и внешней миграции, разной продолжительности сравниваемых периодов и других факторов, – объясняет основательница исследовательского агентства Sense Research Светлана Больман. – В то же время эти ограничения не снижают аналитической ценности результатов, а скорее очерчивают границы их интерпретации и практического применения".

Профилактика почти исчезла

Наиболее тревожным сигналом стало смещение стадий, на которых выявляют рак. Доля диагнозов на I–II стадиях уменьшилась, зато количество случаев, выявленных уже на IV стадии, выросло. Это означает худшие прогнозы лечения и высокие риски смертности.

Как отмечается в отчете, во время войны скрининги и профилактические осмотры отошли на второй план. Врачи объясняют это тем, что люди сосредоточены на безопасности и базовом выживании, а не на плановых медицинских визитах. Почти каждый второй пациент не считал свои первые симптомы достаточно серьезными, чтобы немедленно обратиться к врачу.

Важны ли деньги и место жительства

Хотя Программа медицинских гарантий предусматривает бесплатные услуги и медикаменты, опрошенные в исследовании пациенты по тем или иным причинам частично оплачивали диагностику или лечение - 7 из 10 пациентов несли дополнительные финансовые расходы.

В то же время 62% респондентов все же получали часть медицинской помощи бесплатно от государства. Врачи добавляют, что не все современные методы лечения покрываются государственными программами, в частности иммунная и таргетная терапия.

Исследование также показывает, что доступ к обследованиям в значительной степени зависит от места жительства. В селах и малых общинах доступен только базовый перечень анализов, тогда как КТ, МРТ или маммографию можно сделать преимущественно в областных центрах. Поездки осложнены рисками безопасности, очередями и отключениями электроэнергии. В результате жители областных центров значительно чаще оценивают доступ к онкологической помощи как высокий, чем жители районов и сельской местности.

Как война влияет на психику онкопациентов и работу врачей

Пациенты с онкологическими заболеваниями демонстрируют высокий уровень стресса. Наиболее уязвимыми к стрессу оказались женщины, люди с более низким уровнем дохода и пациенты, которые длительное время ждали установления диагноза.

В то же время врачи вынуждены адаптировать свою работу к условиям войны. Они пытаются "уплотнять" маршруты пациентов, чтобы за один визит пройти максимальное количество обследований, подбирают альтернативные медицинские учреждения в зависимости от ситуации с безопасностью и наличия лекарств, а также выполняют не только медицинскую, но и психологическую и навигационную роль для пациентов.

Учитывая это исследователи отмечают необходимость улучшить и ускорить процесс диагностики возможных онкологических заболеваний, активнее сопровождать пациентов – особенно старшего возраста – и уменьшить финансовые и информационные барьеры доступа к медицинской помощи.

* Исследование в рамках проекта "Голос сообщества: стресс, онкология и право на здоровье" по заказу благотворительного фонда Mission Kharkiv провели исследовательские компании Sense Research и New Image MG при поддержке Международного фонда "Возрождение" в рамках проекта "Импульс: расширение возможностей гражданского общества для устойчивости и восстановления Украины", который реализуется при финансировании Норвегии (Norad) и Швеции (Sida) в партнерстве с Фондом Восточная Европа.

