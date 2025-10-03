Война на фармацевтическом рынке Украины: кто виноват в подорожании лекарств и когда ситуация может стабилизироваться

На фармацевтическом рынке Украины не утихает конфликт между производителями лекарственных препаратов и аптечными сетями, во время которого многие лекарства подорожали более чем в два раза. А одно из крупных отечественных фармацевтических предприятий несколько раз приостанавливало работу, что также не вызывает особого оптимизма.

Кто виноват в сложившейся ситуации и когда она может стабилизироваться – рассказывает OBOZ.UA.

Кому поможет удешевление перекиси водорода

Как рассказывает член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский, в течение 2024 года производители повысили цены на лекарства в 2-2,5 раза. По словам исполнительного директора аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, в компании "Дарница", например, подорожание составило 120%.

Объяснение производителей по поводу повышения – высокие затраты на продвижение своих товаров.

Продвижение – это так называемые маркетинговые платежи, когда производитель платит определенную мзду продажникам за то, чтобы они оказывали его продукции максимум уважения. Ставили ее на самое видное место, рекламировали и так далее (вплоть до того, что более тщательно вытирали полки с товаром). Это происходит во всех торговых сетях – от табачных киосков до гипермаркетов. Не исключение и аптечные сети. Одним словом, обычная "невидимая рука" рынка.

Но 12 февраля 2025 года эту "руку" прищемили – ввели в действие решение СНБО о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств. Оно предусматривало 30-процентное снижение цен на топ-100 медицинских препаратов и запрет маркетинговых платежей между производителями и аптеками. Но тут возникает ряд вопросов.

"Маркетинговый договор – это не просто прихоть, чтобы положить деньги в карман. Это необходимо, например, для мобильных аптек в прифронтовых регионах, для расширения сети, для обеспечения наличия препаратов. Насчет топ-100. Кто этот список формировал? Это смешно! Условно говоря, вы снижаете цену не на хлеб и молоко, а на чипсы и Pepsi-Cola. Там такие препараты, как перекись водорода. Я могу прожить без перекиси, без аскорбинки. А важные, необходимые препараты в список не попали", – говорит в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заместитель главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева.

Кстати, после запрета маркетинговых платежей отпускная стоимость лекарств у производителей не снизилась. Хотя и должна была – аптекам они ведь платить перестали. Но этому удивляться не стоит. Это у нас многолетняя традиция. Почему подорожал хлеб и бензин? А подорожала ли нефть и пшеница? Нефть и пшеница подешевели, но на хлебе и бензине это уже никак не отражается.

Запрет маркетинговых платежей усугубил ситуацию

Уже в марте 2025 года на фармацевтическом рынке Украины разразился скандал. Продукцию компании "Дарница" отказались продавать пять крупнейших отечественных аптечных сетей: АНЦ (до 2013 года – "Аптека низких цен"), "Подорожник", "911", "Бажаємо здоров'я" и "Доброго дня". Вместе они занимают около 70% рынка продажи лекарств.

"Дарница" всполошилась. Руководство предприятия заявило, что все это из-за того, что они прекратили платить аптекам маркетинговые платежи. Что теперь они вынуждены приостанавливать деятельность – склады заполнены на 95%, и смысл работать, если продавать некуда? Что они вынуждены сократить примерно 11% работников, а остальным уменьшить зарплату на треть.

Аптечные сети парируют свои действия обычными рыночными механизмами – мол, у "Дарницы" неоправданно высокая отпускная цена, и им проще брать на реализацию лекарства других фармацевтических компаний.

"Чтобы сразу пять аптечных сетей одновременно начали испытывать личную неприязнь к "Дарнице" – такого не бывает. Это же бизнес, ничего личного. "Дарница" всегда была дороже, и, скорее всего, аптеки переключились на более дешевых поставщиков. Это если говорить о массовых лекарствах. Если у "Дарницы" какой-то эксклюзив, редкое лекарство, то берут на реализацию обязательно – а где его еще взять?" – объясняет OBOZ.UA ситуацию бывший руководитель Харьковской аптечной базы государственной компании "Лекарства Украины" Александр Иваненко.

Кстати, в "Дарнице" собственно, и не утверждают, что крупнейшие аптечные сети Украины их полностью игнорируют. Речь идет о том, что "аптеки целенаправленно блокируют реализацию продукции завода".

"В топ-5 аптечных сетей, на которые приходится 8 тысяч из 18 тысяч всех аптек, наш "Цитрамон" почти исчез и был заменен на "Лубныфарм", – говорит генеральный директор компании "Дарница" Андрей Обризан.

Но в этом мало чего удивительного.

"Если на рынке есть, например, 34 вида диклофенака, то, конечно, аптечная сеть выберет самый дешевый", – говорит OBOZ.UA президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий.

Кто виноват и кто крайний

В "Дарнице" обвиняют аптечные сети в картельном сговоре и намерены обратиться по этому поводу в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Но есть ли у них шанс добиться там победы?

"Аптека – это конечный потребитель в цепочке "производитель – дистрибьютор – аптека". Можно обвинить в монополизме производителей, это безусловно. Можно – дистрибьюторов. Но аптеки? Это нереально. Они ориентируются на своих покупателей, и сами решают, что им выгоднее покупать, чтобы наверняка потом продать. Так можно и на покупателей подать в АМКУ – мол, почему не покупаете наши лекарства, вы что, сговорились?" – удивляется Александр Иваненко.

Стоит отметить, что 14 февраля 2025 года правительство Украины ограничило максимальную торговую наценку на лекарства для аптек на уровне не более 35%. Поставщики (то есть дистрибьюторы) могут добавлять к оптовой цене препарата производителя не более 8%. А вот сколько зарабатывает на производстве лекарства сам производитель – это не регулируется. Потому что неизвестно, какая реальная себестоимость продукции.

"После окончания фарминститута я пошел работать на завод "Биолик", у нас были препараты, рентабельность которых составляла 300%. Руководя базой компании "Лекарства Украины", я заключал с производителями договоры на поставку препаратов со скидками до 70%. То есть реальную рентабельность лекарств представить можно. Фармацевтические предприятия могут мало платить сотрудникам, но то, что они плачут, мол, нас уничтожают, – это фигня. А в себестоимость можно загнать все что угодно, вплоть до позолоченного унитаза в кабинете директора", – рассказывает Александр Иваненко.

Единственная пока победа АМКУ на фармацевтическом фронте – это то, что в конце июля оштрафовали двух дистрибьюторов лекарственных средств на сумму более чем 4 млрд гривен. Они синхронно и согласованно повышали цены. А еще в сентябре Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками провела внеплановую проверку 33 аптек сети "Подорожник" и выяснила, что кое-где продавцами лекарств выступали не настоящие фармацевты, а лица без соответствующего образования.

Одним словом, война на фармацевтическом фронте продолжается, и в ней принимают участие государственные структуры.

"Государство, собственно, эту ситуацию и допустило. Не надо было вмешиваться и начинать жестко регулировать рынок. Вообще, фармацевтический рынок в той же Германии формировался десятилетиями. А мы в этом отношении еще довольно молодая страна", – говорит Петр Багрий.

Одним словом, виноваты тут все – и государство, и производители лекарств, и оптовики, и аптеки ("Они все-таки не магазины, а объекты системы здравоохранения", – говорит Петр Багрий). А страдает конечный потребитель.

"Нельзя допускать такие ситуации, что человек приходит в аптеку, а нужного лекарства нет. Только из-за того, что поссорились пан Петро и пан Васыль", – резюмирует президент ассоциации "Производители лекарств Украины".