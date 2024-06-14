Волнение перед экзаменами: как победить 'экзаменационную лихорадку'

Нереалистичные ожидания или страх плохо сдать экзамен калечат нас изнутри, создавая огромное давление, стресс, низкую самооценку, неуверенность в себе и тревогу.

В крайних случаях некоторые студенты могут иметь суицидальные случаи просто потому, что боятся негативной реакции, которую может вызвать плохая оценка. Но знаете ли вы, что это влияет на ваш мозг? Хотя вы не можете полностью избавиться от этого, попробуйте успокоительные техники, которые мы собрали для вас.

Глубокое дыхание

Сначала успокойтесь и замедлите дыхание. Представьте, что у вас много времени, затем медленно вдыхайте и выдыхайте. Это должно происходить без особого труда и снизить уровень стресса и тревоги. Это поможет вашей нервной системе перейти к более спокойному состоянию.

Это также может помочь людям хорошо спать и снизить кровяное давление.

Ингаляция

Попробуйте правильную технику вдоха. Просто закройте глаза и представьте, что ваши лёгкие похожи на воздушные шарики. Теперь, когда вы начнете медленно вдыхать, ваши легкие будут расширяться по всем направлениям.

Так же, если вы чувствуете, что ваши лёгкие поднимают ребра и толкают живот, вы вдыхаете правильно. Эта практика также укрепляет сердечно-сосудистые мышцы.

Дыхание через ноздри

Попеременное дыхание ноздрями регулирует сердечный ритм и увеличивает снабжение кислорода. Если вы можете выполнить все вышеперечисленные шаги, попробуйте поочередное дыхание ноздрями.

Это поможет сбалансировать ваш разум и тело и улучшить работу легких. Это успокоит вас настолько, что вы перестанете испытывать тревогу.

Избегайте дыхания через рот и сосредоточьтесь на дыхании через ноздри, поскольку оно регулирует частоту сердечных сокращений, увеличивает потребление кислорода, предотвращает воспаление десен и неприятный запах изо рта.

В дополнение к дыхательным техникам, попробуйте асаны йоги.

В дополнение к техникам, упомянутым выше, вы также можете попробовать асаны йоги как способ преодолеть стресс перед экзаменом.

Сурья Намаскар: оказывает влияние на все тело, улучшает циркуляцию кислорода, и вы чувствуете себя бодрым.

Пранаяма: улучшает концентрацию и дает вам спокойный разум.

Халасана: ваша нервная система получает необходимое успокоение, а тело чувствует себя гибким.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как хобби уменьшает стресс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.