Волосы до 7 дней без мытья: что добавить в шампунь для роста и длительной свежести
Здоровые и ухоженные волосы – мечта многих, но не всегда для этого нужны дорогие средства. Иногда достаточно добавить к любимому шампуню несколько натуральных ингредиентов, чтобы волосы дольше оставались чистыми и быстрее росли.
Такие простые добавки помогают избавиться от перхоти, уменьшить жирность и придать волосам объем. OBOZ.UA подчеркивает, что природные компоненты не только улучшают состояние волос, но и поддерживают их силу и блеск ежедневно.
Многие сталкиваются с тем, что волосы быстро становятся жирными, а мытье ежедневно превращается в изнурительную процедуру. Есть маленький секрет, известный профессиональным парикмахерам и трихологам: добавьте несколько природных ингредиентов в ваш шампунь – и волосы будут оставаться свежими, объемными и чистыми до недели. Кроме того, они стимулируют рост волос без использования дорогих средств.
Натуральные добавки, которые стоит добавить в шампунь
Эфирное масло розмарина – стимулятор роста волос
Розмарин улучшает кровообращение в коже головы, активирует спящие фолликулы и стимулирует естественный рост волос. "Это настоящий энергетик для корней волос", – отмечают эксперты.
Добавьте 5 капель эфирного масла на 100 мл шампуня и хорошо встряхните перед использованием. Уже через несколько недель регулярного применения волосы становятся более густыми и блестящими.
Лимон (сок или эфирное масло) – для длительной свежести
Лимон помогает очистить кожу головы от избытка жира и нормализует работу сальных желез. После такого шампуня волосы выглядят чистыми дольше и имеют блеск.
Добавьте 1 чайную ложку свежего лимонного сока или 3 капли эфирного масла на небольшую порцию шампуня перед мытьем. Избегайте использования лимона на поврежденной или чувствительной коже, чтобы не вызвать раздражение.
Никотиновая кислота (витамин B3) – ускоряет рост волос
Витамин B3 расширяет сосуды и улучшает питание корней волос, что может удвоить скорость их роста.
Ампулу никотиновой кислоты можно приобрести в аптеке, открыв 1 ампулу и смешав ее с порцией шампуня непосредственно перед мытьем. Результат: волосы становятся сильнее, гуще, а выпадение значительно уменьшается.
Активированный уголь – глубокое очищение глубокое очищение
Древесный или белый косметический уголь прекрасно удаляет загрязнения, остатки средств для укладки и токсины с кожи головы.
Растолките 1-2 таблетки и смешайте с небольшим количеством шампуня. Используйте раз в неделю для глубокого очищения.
Масло чайного дерева – против жирности и перхоти
Это масло обладает мощными антисептическими свойствами, уничтожает бактерии и успокаивает кожу головы. Добавьте 4-5 капель на 100 мл шампуня, чтобы волосы оставались свежими, а кожа здоровой.
