Волшебные напитки: 4 вида чая, которые помогают сжигать жир

Кроме своего успокаивающего эффекта, чай может быть мощным помощником в борьбе с лишним весом. Некоторые его виды помогают контролировать аппетит, а другие ускоряют обмен веществ.

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Это может звучать как рекламный ход, но это подтверждено научными исследованиями. Издание eatthis.com опубликовало лучшие чаи для сжигания жира,

Белый чай

Белый чай особенно полезен, поскольку он помогает избавиться от жира несколькими способами. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition and Metabolism, этот напиток блокирует образование новых жировых клеток и ускоряет липолиз – процесс расщепления накопленных жиров в организме. Кроме того, белый чай богат катехинами – антиоксидантами, которые способствуют высвобождению жира из клеток и стимулируют печень превращать его в энергию.

Барбарис

Стебли, плоды и кора корня барбариса содержат берберин – природный компонент, активно помогающий сжигать жир. Китайские исследователи выяснили, что берберин может предотвратить набор веса и развитие резистентности к инсулину у крыс, питавшихся жирной пищей. Предыдущие исследования также показали, что использование барбариса может увеличить расход энергии и уменьшить количество рецепторов на поверхности жировых клеток, что затрудняет накопление жира. Выглядит как отличная причина насладиться еще одной чашкой чая!

Ройбуш

Этот красный чай из листьев ройбуша, естественно, имеет сладкий вкус, также способствует сжиганию жира. Исследование южноафриканских ученых показало, что полифенолы и флавоноиды в растении могут снизить образование новых жировых клеток на 22%. Кроме того, эти вещества способствуют обмену жиров. Выпивайте чашку ройбуша, чтобы избавиться от лишнего жира на животе.

Пуэр

Этот ферментированный китайский чай может снизить размер жировых клеток в вашем организме. В исследовании китайских ученых крыс разделили на пять групп и кормили их разными рационами в течение двух месяцев. Одну группу кормили жирной пищей без добавок чая, а другие три получали экстракт чая пуэр вместе с высококалорийной диетой. Оказалось, что этот чай значительно снижает уровень триглицеридов (вредного жира в крови) и жировые отложения на животе в группах, получавших чай. Хотя эффект может быть несколько иным у людей, эти результаты очень обнадеживающие.

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