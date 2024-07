Восприятие своего тела: 10 вопросов после сильного похудения

Восприятие своего собственного тела после напряженного процесса сброса лишних килограммов иногда требует дополнительного времени и определенных усилий. Для того чтобы видеть вещи немного четче (и обрести уверенность, которая приходит с вашим главным достижением), уделяйте несколько минут ежедневно и становитесь перед зеркалом в нижнем белье.

Следует обратить внимание на те части вашего тела, которые наиболее изменились, причем пригодится выполнение упражнения с фотографией "до" в руках. Увидев, как далеко вы зашли, вы можете воспринимать себя более реалистично, говорится в материале Eat This Not That .

Вам не нужно больше выпивки

Люди, ранее страдавшие ожирением, поделиться своими неожиданными изменениями после похудения. К примеру, после существенной потери веса некоторые замечают, что каждый раз, когда употребляют алкогольные напитки, результат приходит от неожиданно малого количества алкоголя. Это объясняется тем, что для человека с меньшим весом необходимо меньше алкоголя, чтобы почувствовать результаты употребления.

Вы все еще не можете добиться успеха в любви

Хотя некоторые люди сообщают, что после похудения они привлекают больше внимания противоположного пола, это не означает, что вы добьетесь лучших результатов в любви. Например, одно из исследований показало, что люди сказали, что они затруднились бы завязать романтические отношения с человеком, который раньше имел избыточный вес. Ведь они боятся, что бывший человек, страдающий ожирением, снова наберет вес.

Вы можете бросить свое лекарство

После того, как вы потеряете лишние килограммы, вы можете принимать меньшие дозы ваших текущих лекарств или вообще прекратить прием некоторых лекарств. Ведь прием лекарства обычно рассчитан с учетом массы тела. Поэтому обратитесь к своему доктору и узнайте о своей новой дозе необходимого лекарства.

Вы можете не иметь больше уверенности

В то же время люди, которые преуспели на пути к похудению, говорят, что все еще испытывают проблемы со своим внешним видом. Возможно, дело в психологии, ведь люди все еще не чувствуют себя стройными. Для некоторых это ощущение возникает из-за того, что они так сильно похудели, но все еще не имеют тела, отвечающего высоким стандартам красоты общества. Для других недостаток уверенности возникает из-за плохого отношения к чрезмерной, обвисшей коже и растяжкам.

Если вы раньше были в депрессии, это может не измениться

Избыточный вес часто приводит к депрессии, но даже после похудения не все могут с ней расстаться. Поэтому нужно попытаться решить какие-либо глубинные эмоциональные проблемы — независимо от того, способствовали они вашему начальному увеличению веса или нет. Обратитесь за профессиональной помощью, если вы считаете, что она вам нужна.

Ты – все еще Ты

Даже если результаты похудения превосходят ожидания, не стоит надеяться, что вся ваша жизнь изменится мгновенно. Ведь многие объясняют свое несчастье тем фактом, что они имеют избыточный вес, но на самом деле, даже когда вес уменьшается, они не могут достичь психологического равновесия. Ведь многие вещи так и остаются неизменными. "Это фантазия. Мы думаем, что когда мы теряем вес, все неправильное в нашей жизни станет правильным — значит наши отношения будут правильными, но это не так", - предупреждают психологи.

Еда становится лучше

Удивительно, но факт: после похудения ваш ужин может казаться очень вкусным. Исследователи объясняют, что мужчины с лишним весом обладают меньшей чувствительностью по вкусу. Причина: их вкусовые рецепторы притупились из-за чрезмерного употребления пищи. Однако другая теория указывает на гормональные сдвиги, которые происходят при потере веса, что может изменить способ взаимодействия вкусовых рецепторов с мозгом.

Все идет быстрее

Некоторые занятия могут проходить ощутимо быстрее после потери веса. Это касается динамических видов отдыха и объясняется тем, что чем меньше человек весит, тем быстрее может передвигаться, а также использовать другие спортивные инструменты.

Риск рака ниже

Хотя большинство людей знают, что такие вещи как курение и чрезмерное пребывание на солнце могут повысить риск рака, мало кто осознает, что ожирение также связано с раком. В то же время хорошая новость состоит в том, что уровень воспаления можно снизить, если потерять всего пять процентов от веса тела.

Вы меньше потеете

Людям с избыточным весом следует помнить, что, по сути, носите утяжеленный жилет в жаркой комнате 24/7. Ведь жир изолирует тело и увеличивает его температуру снутри, потому люди с ожирением, обычно, потеют больше. Так что многие люди после того, как они сбросили килограммы, с радостью сообщают, что больше не сильно потеют.

