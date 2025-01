Воздействие искусственных подсластителей на тело: о чем говорит наука

Искусственные подсластители встречаются во многих диетических продуктах, таких как газированные напитки, белковые батончики, выпечка и консервы. Они значительно слаще сахара, содержат мало или вообще не имеют калорий и не метаболизируются нашим организмом, поскольку мы не имеем необходимых ферментов для их переваривания.

Хотя некоторые подсластители, такие как ацесульфам калия, аспартам и стевия, являются одобренными и широко используются в пищевой промышленности, существуют споры о безопасности этих заменителей сахара. Что стоит учитывать, употребляя продукты с искусственными подсластителями и какое действие они оказывают на организм, рассказали в Eat This, Not That.

Неоднозначные выводы о влиянии искусственных подсластителей

На сегодня убедительных доказательств того, что непищевые подсластители негативно влияют на здоровье, в частности на массу тела, сердечно-сосудистые заболевания или настроение, обнаружено не было. В то же время, из-за ограниченности данных и исследований на эту тему, потенциальный вред от потребления непищевых подсластителей не может быть исключен полностью.

Воздействие синтетических подсластителей на мозг

Искусственные подсластители могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и влиять на функцию гиппокампа, что нарушает чувствительность к сигналам насыщения и регуляцию аппетита. Это может привести к увеличению потребления пищи. Таким образом, ограничение их употребления поможет избежать возможных изменений и улучшить пищевое поведение.

Способность изменять вкусовые рецепторы

Помимо влияния на сигналы голода, искусственные подсластители могут сделать вкус слишком сладким, из-за чего вкусовые рецепторы привыкают к более интенсивному вкусу. Это может уменьшить удовольствие от натурально сладких продуктов, таких как свежие фрукты, и изменить восприятие здоровых продуктов с горьким вкусом, например, цельных зерен или овощей.

Воздействие на здоровье кишечника

Искусственные подсластители могут нарушать баланс микробиоты кишечника, что в долгосрочной перспективе может способствовать ожирению и метаболическому синдрому. Это подтверждено рядом исследований, включая работу 2014 года, опубликованную в журнале Nature.

Риски развития диабета

Искусственные подсластители могут влиять на кишечную микрофлору и нарушать толерантность к глюкозе, что, в свою очередь, может повышать уровень сахара в крови и увеличивать риск развития диабета. А потому, следует контролировать употребление сладкого, отдавая предпочтение его натуральным источникам.

Воздействие на бактерии кишечника

Регулярное потребление искусственных подсластителей, таких как сахарин, сукралоза и аспартам, может изменять состав бактерий в кишечнике, что повышает риск нечувствительности к инсулину и увеличения веса. Кроме того, искусственные подсластители не усваиваются организмом, а используются для питания вредных бактерий, что приводит к их росту. Это может нарушить баланс микрофлоры и повлиять на здоровье.

Провоцируют другие желудочно-кишечные проблемы

Дисбактериоз кишечника, который часто встречается при синдроме раздраженного кишечника, не только вызывает вздутие и боль, но и снижает усвоение питательных веществ, ослабляет иммунитет и увеличивает риск хронических воспалительных болезней. Исследование, которое проводилось на мышах, показало потенциальное влияние ацесульфама калия на организм мужчин. Однако для лучшего понимания необходимы дополнительные исследования на людях.

Содержат калории

Искусственные подсластители делятся на непитательные и питательные. Непитательные заменители не содержат калорий и углеводов, могут быть слаще сахара и изготавливаются из растений. Питательные подсластители, такие как аспартам, хотя и могут быть менее калорийными, чем сахар, однако добавляют калории к продуктам.

Провоцируют переедание

Употребление диетической газировки во время еды может вызвать желание есть больше, даже если она не имеет калорий. Искусственные подсластители активируют рецепторы сладкого вкуса, что повышает уровень инсулина, похоже на обычный сахар. Это может привести к потреблению большего количества пищи, а значит, и к увеличению риска набора веса и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Аспартам не для всех

Аспартам — это популярный подсластитель, который содержит калории и в 200 раз слаще сахара, поэтому его используют в меньших количествах. Кроме того, при нагревании аспартам теряет свою сладость, поэтому его не используют в выпечке. Избегать этого компонента следует людям с фенилкетонурией, поскольку они не могут правильно перерабатывать фенилаланин.

Выводы

Искусственные подсластители могут увеличивать тягу к сладкому и влиять на массу тела. Рекомендуется ограничить потребление подсластителей и сахара, внимательно наблюдая за изменениями во вкусовых предпочтениях. Уменьшение количества подсластителей может быть полезным для общего здоровья.

