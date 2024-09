5 шагов, которые помогут преодолеть тягу к сахару

Слишком большое количество сахара в рационе может вызывать усталость, увеличение веса, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и другие проблемы, которых вполне можно избежать. Чтобы не стать зависимым от сладостей и значительно улучшить свое здоровье, рассмотрите возможность полного отказа от добавленного сахара или попробуйте 8-недельный период детоксикации.

Кроме того, важно осознать, что сахар может вызвать зависимость, похожую на кокаин, что руководит вашими решениями, портя вашу жизнь. Как восстановиться и уменьшить тягу к сахару, рассказали в Eat This, Not That.

Начните с чистого листа

Чтобы обуздать тягу к сладостям, установите четкие границы по употреблению добавленного сахара и старайтесь не пересекать их. Вместо сладостей выбирайте свежие фрукты, поскольку их клетчатка помогает избежать резких скачков сахара в крови. Также, важно быть последовательным в своих решениях, и со временем тяга к сладкому уменьшится.

Избегайте искусственных подсластителей

Чтобы уменьшить тягу к сладкому, стоит не только отказаться от сахара, но и избегать искусственных подсластителей. Они усиливают тягу, поскольку влияют на мозг и могут нарушать баланс кишечного микробиома. Это, в свою очередь, затрудняет контроль уровня глюкозы и инсулина в крови.

Выдержите 2 недели

Всего за первые две недели отказа от сладкого можно существенно изменить свои вкусовые привычки. Когда вы откажетесь от сахара и искусственных подсластителей, вкусовые рецепторы обновятся, а пища будет казаться слаще. Это поможет вам легче уменьшить потребление сахара.

Потребляйте достаточное количество продуктов, которые нужны организму

Обеспечьте себя достаточным количеством белка и овощей, чтобы избежать голода и тяги к сладкому. Когда вы сыты, у вас есть меньше шансов поддаться соблазну перекусить чем-то вредным.

Ешьте простую пищу

Если вы отказываетесь от сахара, готовьте простые блюда, чтобы уменьшить тягу и избежать переедания. Легкая и комфортная еда помогает организму постепенно снижать аппетит и стабилизировать вес. Придерживаясь этого подхода и за несколько недель тяга к сладкому значительно уменьшится.

